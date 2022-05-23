Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей

"Популярная присказка (произносится с осуждением): зарабатывают в России, а тратят за кордоном! Я всегда считал, что если ты заработал (не отпилил, не украл, не отжал – заработал) деньги в России (в Европе, в Америке, в Австралии) – ты можешь тратить их хоть на Марсе. Именно потому, что ты их заработал. Так, нет?" – написал он.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.