Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео

Шоумен предстал перед камерой в новом имидже – со щетиной на лице.

"Через две недели начинается мой большой концертный тур по Израилю. Уже много дней нет билетов в кассах, а желающие прийти остаются", – сказал он.

Шоумен сообщил о дополнительном концерте, который состоится 22 июня в городе Ашдот. Всего Галкин даст 16 концертов в рамках тура по Израилю.