Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео

Шоумен предстал перед камерой в новом имидже – со щетиной на лице.
"Через две недели начинается мой большой концертный тур по Израилю. Уже много дней нет билетов в кассах, а желающие прийти остаются", – сказал он.
Шоумен сообщил о дополнительном концерте, который состоится 22 июня в городе Ашдот. Всего Галкин даст 16 концертов в рамках тура по Израилю.
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Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.
Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.