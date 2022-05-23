  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак

Путин находится у власти с 2000 года Фото: ЕРА

По словам Стоуна, Путин уже переболел раком и победил болезнь.

Режиссер заявил, что Путин уже после онкологического заболевания переболел COVID-19. Он, по информации Стоуна, тяжело перенес болезнь и, вероятно, потерял связь со своим окружением – не общался лицом к лицу, поскольку ввел строгие правила карантина для своих посетителей.

Поэтому, считает Стоун, Путин не смог объективно оценить ситуацию перед нападением на Украину. Режиссер отметил, что Путин не был хорошо информирован со стороны россиян, живущих в Украине и поэтому неправильно оценил ситуацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Lex Fridman / YouTube