  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак

По словам Стоуна, Путин уже переболел раком и победил болезнь.
Режиссер заявил, что Путин уже после онкологического заболевания переболел COVID-19. Он, по информации Стоуна, тяжело перенес болезнь и, вероятно, потерял связь со своим окружением – не общался лицом к лицу, поскольку ввел строгие правила карантина для своих посетителей.
Поэтому, считает Стоун, Путин не смог объективно оценить ситуацию перед нападением на Украину. Режиссер отметил, что Путин не был хорошо информирован со стороны россиян, живущих в Украине и поэтому неправильно оценил ситуацию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Стоун в 2017 году снял четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Слоган ленты звучит как "Знай своего врага".
Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Издание New Lines Magazine, ссылаясь на аудиозапись разговора с неназванным российским олигархом, близким к Кремлю, заявило, что у Путина рак крови.
Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.