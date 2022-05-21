"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео

"Весь зал скандирует антивоенные лозунги", – отметили в подписи к ролику.
Весь зал скандирует антивоенные лозунги на концерте панк-группы «Кис-кис» в Питере. pic.twitter.com/3KQs8kfoTJ— Утро Февраля (@utrofevralya24) May 21, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Концерт "Кис-кис" состоялся 20 мая в санкт-петербургском клубе А2, вмещающем до 5 тыс. зрителей.
Группа "Кис-кис" была основана в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. В составе барабанщица Алина Олешева, вокалистка Софья Сомусева, гитарист Юрий Заслонов, бас-гитарист Сергей Иванов.