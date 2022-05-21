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21 мая, 2022
 
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"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео

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Концерт группы "Кис-кис" проходил в клубе, вмещающем до 5 тыс. зрителей
Концерт группы "Кис-кис" проходил в клубе, вмещающем до 5 тыс. зрителей
Фото: Кис-кис / Facebook

На концерте российской панк-группы "Кис-Кис" 20 мая в Санкт-Петербурге публика кричала "Х...й войне!" Об этом сообщили на странице в Twitter антивоенного сообщества "Утро февраля".

"Весь зал скандирует антивоенные лозунги", – отметили в подписи к ролику.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Концерт "Кис-кис" состоялся 20 мая в санкт-петербургском клубе А2, вмещающем до 5 тыс. зрителей.

Группа "Кис-кис" была основана в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. В составе барабанщица Алина Олешева, вокалистка Софья Сомусева, гитарист Юрий Заслонов, бас-гитарист Сергей Иванов.

Теги: Россия, Украина, война, Санкт-Петербург, концерт, видео, война России против Украины, Кис-кис
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