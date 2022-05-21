"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео

Концерт группы "Кис-кис" проходил в клубе, вмещающем до 5 тыс. зрителей Фото: Кис-кис / Facebook

"Весь зал скандирует антивоенные лозунги", – отметили в подписи к ролику.

Весь зал скандирует антивоенные лозунги на концерте панк-группы «Кис-кис» в Питере. pic.twitter.com/3KQs8kfoTJ — Утро Февраля (@utrofevralya24) May 21, 2022

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