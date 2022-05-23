Зеленский выступает в Давосе: Если в мире будет править грубая сила, можно больше здесь не собираться

Зеленский сказал, что сейчас "поворотный момент", когда решается, будет ли в мире править грубая сила.

"Если будет – то наши мысли ей не интересны. И в Давосе мы можем больше не собираться. Потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего кроме покорения тех, кого хочет покорить. Она не дискутирует, а убивает сразу. Как это делает Россия в Украине просто сейчас, в эту минуту, когда мы с вами общаемся. К стати, посмотрите на здание бывшего Русского дома в Давосе. Он превращен в Дом российских военных преступлений. И это – пример их трансформации. Того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений. И того, что она несет миру, вдохновляя и других потенциальных агрессоров", – заявил президент.

Он напомнил о разрушениях в украинских городах и заблокированном Россией судоходстве в Черном море.

"Вместо успешных мирных городов – черные руины. Вместо нормальной торговли – заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если это поворотный момент человечество пропустит. Будет выглядеть как большая коллекция военных преступлений", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)