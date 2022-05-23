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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский выступает в Давосе: Если в мире будет править грубая сила, можно больше здесь не собираться

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Зеленский: Русский дом в Давосе превращен в Дом российских военных преступлений. Это пример их трансформации, Россия стала государством военных преступлений
Зеленский: Русский дом в Давосе превращен в Дом российских военных преступлений. Это – пример их трансформации, Россия стала государством военных преступлений
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая по видеосвязи выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Трансляция ведется на странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский сказал, что сейчас "поворотный момент", когда решается, будет ли в мире править грубая сила. 

"Если будет – то наши мысли ей не интересны. И в Давосе мы можем больше не собираться. Потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего кроме покорения тех, кого хочет покорить. Она не дискутирует, а убивает сразу. Как это делает Россия в Украине просто сейчас, в эту минуту, когда мы с вами общаемся. К стати, посмотрите на здание бывшего Русского дома в Давосе. Он превращен в Дом российских военных преступлений. И это – пример их трансформации. Того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений. И того, что она несет миру, вдохновляя и других потенциальных агрессоров", – заявил президент. 

Он напомнил о разрушениях в украинских городах и заблокированном Россией судоходстве в Черном море.  

"Вместо успешных мирных городов – черные руины. Вместо нормальной торговли – заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если это поворотный момент человечество пропустит. Будет выглядеть как большая коллекция военных преступлений", – добавил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1012606779644664/

Контекст:

"Давос 2022" будет проходить до 26 мая. Запланировано более 200 сессий, на форуме выступят 2500 лидеров и экспертов, в том числе 50 глав государств и правительств. России среди участников в этом году нет. Выступление Зеленского было сразу после вступительного слова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Всемирный экономический форум, Давос, Владимир Зеленский, война России против Украины
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