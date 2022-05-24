Кондратюк рассказал, чем является для него понятие "хорошие русские"

Кондратюк считает, что только общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить "раковую опухоль цивилизации --- рашизм" Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

"Вместо того, чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, они рассказывают миру (и наивным украинцам на десятках YouTube-каналах) о: 1) кто такой Путин; 2) что там внутри России ("Не все так однозначно, есть нормальные люди, даже в Кремле"); 3) русскую культуру не стоит изолировать / игнорировать / херить даже сейчас (серьезно? Это главная проблема современности?!); 4) анализ дел на фронте; 5) какой будет "их" Россия после Х...йла; 6) как трудно жить россиянам, вынужденным убегать от режима Путина, и т. д." – написал он.

Кондратюк отметил, что лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить "раковую опухоль цивилизации – воинственный имперский русский нацизм – рашизм".

Российские же либералы, как подчеркнул продюсер, либо активно начинают действовать против нынешней России, либо – "следуют за российским кораблем".

"Но понять это далеко не каждому из них дано. Поэтому для меня "хорошие русские" сейчас (и присно, и во веки веков) – оксюморон. Не слушаю, не смотрю, игнорирую", – заявил Кондратюк.

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