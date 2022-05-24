Бульвар Шоубиз
 
24 мая, 2022
 
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Кондратюк рассказал, чем является для него понятие "хорошие русские"

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Кондратюк считает, что только общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить "раковую опухоль цивилизации --- рашизм"
Кондратюк считает, что только общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить "раковую опухоль цивилизации --- рашизм"
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook 22 мая рассказал, что, по его мнению, не так с российской "так называемой либеральной интеллигенцией".

"Вместо того, чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, они рассказывают миру (и наивным украинцам на десятках YouTube-каналах) о: 1) кто такой Путин; 2) что там внутри России ("Не все так однозначно, есть нормальные люди, даже в Кремле"); 3) русскую культуру не стоит изолировать / игнорировать / херить даже сейчас (серьезно? Это главная проблема современности?!); 4) анализ дел на фронте; 5) какой будет "их" Россия после Х...йла; 6) как трудно жить россиянам, вынужденным убегать от режима Путина, и т. д." – написал он.

Кондратюк отметил, что лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить "раковую опухоль цивилизации – воинственный имперский русский нацизм – рашизм".

Российские же либералы, как подчеркнул продюсер, либо активно начинают действовать против нынешней России, либо – "следуют за российским кораблем".

"Но понять это далеко не каждому из них дано. Поэтому для меня "хорошие русские" сейчас (и присно, и во веки веков) – оксюморон. Не слушаю, не смотрю, игнорирую", – заявил Кондратюк.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3853066921498265

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.

По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации.

Теги: Россия, Украина, нацизм, война, культура, интеллигенция, украинцы, война России против Украины, Игорь Кондратюк, телеведущий, продюсер, русские
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