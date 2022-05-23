  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"

"Человек прикрывается религией, говорит, что он за любовь... Я не понимаю, а за какую ты любовь? Почему ты имеешь право говорить, что у других нет любви? Если вникать в грехи Ирины Федишин, можно нарыть очень много: и неоплаченные аренды залов для концертов, и выступления нашей львовяночки Федишин за оппозиционную партию в 2018 году... Но я не хочу падать до ее уровня", – сказал он.
Певец отметил, что среди поклонников Федишин могут быть представители ЛГБТ-сообщества и своими высказываниями певица их оскорбляет. Melovin обратился к ведущему Славе Демину.
"Передай, чтобы она поставила свечку за здравие и за свой разум! Многие сейчас прикрывается тем, что это ее мнение. Всратое, никому не нужное мнение Иринки Федишин! Кому нужно то твое мнение?! Дура дурой, я не знаю!" – заявил Melovin.
Федишин, являвшаяся членом украинского жюри на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022", призналась, что ей было трудно оценивать участников, так как многие из них были представителями ЛГБТ-сообщества.
Она назвала однополую любовь грехом.
Федишин в 2018 году выступала на концерте в поддержку бывшего члена "Партии регионов" Владимира Мисика. Об этом сообщало издание Zaxid.net.
Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью.