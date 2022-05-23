  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"

Melovin: Федишин нужно оставить свечку за здравие и за свой разум! Фото: melovin_official / Instagram

"Человек прикрывается религией, говорит, что он за любовь... Я не понимаю, а за какую ты любовь? Почему ты имеешь право говорить, что у других нет любви? Если вникать в грехи Ирины Федишин, можно нарыть очень много: и неоплаченные аренды залов для концертов, и выступления нашей львовяночки Федишин за оппозиционную партию в 2018 году... Но я не хочу падать до ее уровня", – сказал он.

Певец отметил, что среди поклонников Федишин могут быть представители ЛГБТ-сообщества и своими высказываниями певица их оскорбляет. Melovin обратился к ведущему Славе Демину.

"Передай, чтобы она поставила свечку за здравие и за свой разум! Многие сейчас прикрывается тем, что это ее мнение. Всратое, никому не нужное мнение Иринки Федишин! Кому нужно то твое мнение?! Дура дурой, я не знаю!" – заявил Melovin.

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