Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
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"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"

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Melovin: Федишин нужно оставить свечку за здравие и за свой разум!
Melovin: Федишин нужно оставить свечку за здравие и за свой разум!
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin 22 мая в интервью программе "Слава +" на YouTube-канале "Люкс ФМ" заявил, что украинская певица Ирина Федишин, назвавшая однополую любовь грехом, гомофобка.

"Человек прикрывается религией, говорит, что он за любовь... Я не понимаю, а за какую ты любовь? Почему ты имеешь право говорить, что у других нет любви? Если вникать в грехи Ирины Федишин, можно нарыть очень много: и неоплаченные аренды залов для концертов, и выступления нашей львовяночки Федишин за оппозиционную партию в 2018 году... Но я не хочу падать до ее уровня", – сказал он.

Певец отметил, что среди поклонников Федишин могут быть представители ЛГБТ-сообщества и своими высказываниями певица их оскорбляет. Melovin обратился к ведущему Славе Демину.

"Передай, чтобы она поставила свечку за здравие и за свой разум! Многие сейчас прикрывается тем, что это ее мнение. Всратое, никому не нужное мнение Иринки Федишин! Кому нужно то твое мнение?! Дура дурой, я не знаю!" – заявил Melovin.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Федишин, являвшаяся членом украинского жюри на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022", призналась, что ей было трудно оценивать участников, так как многие из них были представителями ЛГБТ-сообщества.

Она назвала однополую любовь грехом.

Федишин в 2018 году выступала на концерте в поддержку бывшего члена "Партии регионов" Владимира Мисика. Об этом сообщало издание Zaxid.net.

Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью.

Теги: Евровидение, Украина, религия, ЛГБТ, концерт, любовь, гомофобия, гомосексуальность, певица, певец, Melovin, Ирина Федишин, партия
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