Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
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Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно

 
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Melovin: Есть россияне, которые нам помогают
Melovin: Есть россияне, которые нам помогают
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin 22 мая в интервью программе "Слава +" на YouTube-канале "Люкс ФМ" заявил, что его друзья из России помогают Украине, поэтому, невзирая на войну, нельзя относиться ко всем россиянам одинаково.

По его мнению, ненавидеть всех россиян – неправильно.

"Есть россияне, которые нам помогают. У меня есть друзья, которые живут в России, они и средства нам переводили в самом начале. Спрашивают, что сделать, как помочь, потому что они не согласны с путинским режимом", – сказал Melovin.

Музыкант отметил, что его друзья из России сначала выходили на митинги против войны, но после разгона боятся снова делать это.

Певец признался, что русский язык сейчас и у него самого, и у его семьи и друзей, даже русскоязычных, вызывает негативные эмоции. Он предложил украинским исполнителям перевести свои русскоязычные песни на украинский язык. Melovin отметил, что сам не имеет такой проблемы, так как в его репертуаре только одна песня на русском языке.

"Я общаюсь на русском с самого детства, но в свои 25 лет понимаю важность государственного языка", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Melovin  родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью.

Теги: Россия, Евровидение, Украина, русский язык, война, украинский язык, нападение, война России против Украины, певец, музыкант, Melovin, песня, русские, язык
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