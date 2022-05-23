  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно

По его мнению, ненавидеть всех россиян – неправильно.
"Есть россияне, которые нам помогают. У меня есть друзья, которые живут в России, они и средства нам переводили в самом начале. Спрашивают, что сделать, как помочь, потому что они не согласны с путинским режимом", – сказал Melovin.
Музыкант отметил, что его друзья из России сначала выходили на митинги против войны, но после разгона боятся снова делать это.
Певец признался, что русский язык сейчас и у него самого, и у его семьи и друзей, даже русскоязычных, вызывает негативные эмоции. Он предложил украинским исполнителям перевести свои русскоязычные песни на украинский язык. Melovin отметил, что сам не имеет такой проблемы, так как в его репертуаре только одна песня на русском языке.
"Я общаюсь на русском с самого детства, но в свои 25 лет понимаю важность государственного языка", – подчеркнул он.
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Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью.