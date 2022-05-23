Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
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Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях

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Налчаджиоглу и Реус отдыхают вместе
Налчаджиоглу и Реус отдыхают вместе
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Экс-супруг строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу снялся в объятиях своей новой девушки, визажиста Лилии Реус. Фото она опубликовала 21 мая в Instagram Stories.

На снимке пара запечатлена в кафе, размещенном на пирсе. Налчаджиоглу и его пассия позировали в белой одежде. Реус выбрала декольтированный топ и спортивные штаны. Они с Налчаджиоглу позировали, обнимая друг друга.

Пост Реус сопроводила символом сердца.

Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. Туда приехала также проживающая с матерью в РФ дочь Налчаджиоглу София.

10 мая бывший муж Ани Лорак показал застолье с родственниками и Реус.

Теги: Турция, Ани Лорак, певица, фото, Мурат Налчаджиоглу, муж, объятия, декольте, невеста, Лилия Реус
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