"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее

Ребрик: Здесь вам не место нелюбви к Украине и ее народу Фото: liliia.rebrik / Instagram

"Все, кто против Украины, кто за Россию, для кого [президент России Владимир] Путин – ок, кто называет войну "спецоперацией" или те, кто ее поддерживает, – пожалуйста, отпишитесь. Вам здесь не место", – заявила она.

Ребрик призналась, что ее шокируют некоторые комментарии.

"Золотой серединки" нет: идет война, негласно объявленная Россией, кремлевский диктатор пытается унять свои аппетиты, хотя уже понял, что мы ему – не по зубам. Убивают наших людей, наших военных, детей. И всем понятно, кто виноват. И точка. А если непонятно, то отписывайтесь, пожалуйста. Здесь вам не место нелюбви к Украине и ее народу", – написала телеведущая.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)