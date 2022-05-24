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24 мая, 2022
 
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"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее

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Ребрик: Здесь вам не место нелюбви к Украине и ее народу
Ребрик: Здесь вам не место нелюбви к Украине и ее народу
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 22 мая в Instagram призвала подписчиков, которые не имеют четкой позиции относительно того, что Россия напала н Украину и ведет полномасштабную войну, отписаться от нее.

"Все, кто против Украины, кто за Россию, для кого [президент России Владимир] Путин – ок, кто называет войну "спецоперацией" или те, кто ее поддерживает, – пожалуйста, отпишитесь. Вам здесь не место", – заявила она.

Ребрик призналась, что ее шокируют некоторые комментарии.

"Золотой серединки" нет: идет война, негласно объявленная Россией, кремлевский диктатор пытается унять свои аппетиты, хотя уже понял, что мы ему – не по зубам. Убивают наших людей, наших военных, детей. И всем понятно, кто виноват. И точка. А если непонятно, то отписывайтесь, пожалуйста. Здесь вам не место нелюбви к Украине и ее народу", – написала телеведущая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Кремль, война России против Украины, спецоперация, телеведущая, актриса, Лилия Ребрик, диктатор
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