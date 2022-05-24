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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За Россию в Украине воюют многочисленные неонацисты – СМИ

По данным немецкой разведки, в Украине воюют члены группировки "Русское имперское движение" и группы "Русич"
По данным немецкой разведки, в Украине воюют члены группировки "Русское имперское движение" и группы "Русич"
Фото: bbc.com

Многие российские правые экстремисты и неонацисты участвуют во вторжении России в Украину. Это следует из конфиденциального отчета Федеральной разведывательной службы Германии, с которым удалось ознакомиться журналистам Spiegel.

По данным разведки Германии, в боевых действиях в Украине участвуют как минимум две группировки с правоэкстремистскими настроениями. Одну из них немцы называют "Русская имперская лига", однако уточняют, что речь идет о "Русском имперском легионе" – военизированном подразделении "Русского имперского движения" (РИД). Также речь в отчете идет о группе "Русич". Количество боевиков, воюющих в Украине, в нем не указано. 

Кроме того, Москва использует как минимум одного правого экстремиста "в своих целях", указывается в докладе.

"Русский имперский легион" уже участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014-м и 2015 годах. Через день после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года его лидер Денис Гариев написал в Telegram-канале: "Без сомнения, мы выступаем за ликвидацию сепаратистского образования Украина", указывается в докладе.

Судя по сообщению в Telegram-канале "Русского имперского движения", сам Гариев был ранен в Украине, а его заместитель Денис Некрасов, известный по позывному Добрый, в середине мая был убит под Изюмом.

Члены группы "Русич", по данным немецкой разведки, стали участниками боевых действий на территории Украины не позднее начала апреля 2022 года. Однако известно, что диверсионно-штурмовая группа "Русич" была сформирована в июне 2014 года и участвовала в боевых действиях на Донбассе до 2015 года (в частности, принимала участие в боях за луганский и донецкий аэропорты). Также группа воевала в Сирии, немецкая разведка отмечает, что у группировки слава "никогда не берущей пленных".

Как пишут аналитики службы внешней разведки Германии, сотрудничество с этими группировками доводит "предполагаемую причину войны – так называемую денацификацию Украины – до абсурда".

Контекст:

Так называемая денацификация является одним из предлогов, под которым российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о вторжении в Украину. Впоследствии российские пропагандисты не раз пытались демонизировать Украину и украинских военных, обвиняя их в нацизме.

8 марта президент Владимир Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул президент.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, нацизм, война, неонацизм, война России против Украины
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