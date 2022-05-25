Вся Луганская область осталась без газа – ОВА

"Остановлена работа последней газораспределительной станции в Луганской области, теперь область полностью без голубого топлива", – написал Гайдай.

По его словам, еще вчера в регионе с газом оставались 36 тыс. абонентов в трех населенных пунктах, а остатков топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

"Теперь газ отсутствует повсюду. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравму получил работник, который осуществлял регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения", – отметил глава ОВА.

Он добавил, что в Луганской области также отсутствуют электричество и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

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