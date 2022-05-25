Вся Луганская область осталась без газа – ОВА

"Остановлена работа последней газораспределительной станции в Луганской области, теперь область полностью без голубого топлива", – написал Гайдай.
По его словам, еще вчера в регионе с газом оставались 36 тыс. абонентов в трех населенных пунктах, а остатков топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.
"Теперь газ отсутствует повсюду. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравму получил работник, который осуществлял регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения", – отметил глава ОВА.
Он добавил, что в Луганской области также отсутствуют электричество и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.