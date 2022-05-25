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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за день обстреляла 40 населенных пунктов на Донбассе. Повреждено 47 гражданских объектов, погибло пять человек

В результате обстрелов на Донбассе сегодня были повреждены 38 жилых домов
В результате обстрелов на Донбассе сегодня были повреждены 38 жилых домов
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Российские оккупанты за сутки 25 мая обстреляли 40 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Повреждено 47 гражданских объектов, погибло пять мирных граждан, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook. 

Среди поврежденных объектов – 38 жилых домов, школа, база отдыха, оздоровительный лагерь, железнодорожный вокзал. 

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – говорится в сообщении.

Украинские военные сегодня на Донбассе отбили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои. 

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/377949544360362

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области 25 мая четверо гражданских погибли, еще 12 ранены. Это жители Лимана, Сидорово и Берестового. В Марьинке и Волновахе подсчитать число жертв невозможно, подчеркнул Кириленко. 

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай информировал сегодня, что ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая, обстрелы в Луганской области не прекращаются совсем

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, авиация, Лиман, раненые, Марьинка, артиллерия, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, погибшие, население, Павел Кириленко, ООС, российские оккупанты
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