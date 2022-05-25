РФ за день обстреляла 40 населенных пунктов на Донбассе. Повреждено 47 гражданских объектов, погибло пять человек

В результате обстрелов на Донбассе сегодня были повреждены 38 жилых домов Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Об этом сообщил пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

Среди поврежденных объектов – 38 жилых домов, школа, база отдыха, оздоровительный лагерь, железнодорожный вокзал.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – говорится в сообщении.

Украинские военные сегодня на Донбассе отбили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области 25 мая четверо гражданских погибли, еще 12 ранены. Это жители Лимана, Сидорово и Берестового. В Марьинке и Волновахе подсчитать число жертв невозможно, подчеркнул Кириленко.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай информировал сегодня, что ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая, обстрелы в Луганской области не прекращаются совсем.

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