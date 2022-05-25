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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупировано 95% Луганской области, ситуация на Донбассе очень плохая – глава ОВА

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Обстрелы в Луганской области не прекращаются, сообщил Гайдай
Обстрелы в Луганской области не прекращаются, сообщил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российская армия захватила 95% территории Луганской области. Об этом 25 мая в Facebook сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупировано 95% территории Луганской области. Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не останавливаются", – написал он.

Гайдай сообщил, что трасса Бахмут – Лисичанск обстреливается. 24 мая на нее вышла диверсионно-разведывательная группа россиян, произошла перестрелка, рассказал глава ОВА. 

"Оркам удалось даже поставить свои блокпосты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены, – добавил он. – Северодонецк не оцеплен, в городе и селах общины остается до 15 тыс. жителей, всего на подконтрольной нам Луганской области – более 40 тыс. человек, из них 99% выезжать не хотят". 

Луганская область полностью осталась без газа, из-за этого в Лисичанске не может работать пекарня, добавил Гайдай. По его словам, украинские власти позаботились об этом вопросе и хлеб будет. 

https://fb.watch/ded1laVHI-/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, захват, оккупация, Северодонецк, перестрелка, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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