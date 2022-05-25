Оккупировано 95% Луганской области, ситуация на Донбассе очень плохая – глава ОВА

"Оккупировано 95% территории Луганской области. Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не останавливаются", – написал он.

Гайдай сообщил, что трасса Бахмут – Лисичанск обстреливается. 24 мая на нее вышла диверсионно-разведывательная группа россиян, произошла перестрелка, рассказал глава ОВА.

"Оркам удалось даже поставить свои блокпосты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены, – добавил он. – Северодонецк не оцеплен, в городе и селах общины остается до 15 тыс. жителей, всего на подконтрольной нам Луганской области – более 40 тыс. человек, из них 99% выезжать не хотят".

Луганская область полностью осталась без газа, из-за этого в Лисичанске не может работать пекарня, добавил Гайдай. По его словам, украинские власти позаботились об этом вопросе и хлеб будет.

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