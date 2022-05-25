ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области: двое убитых, тяжело ранена девятилетняя девочка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди раненых в Балаклее много тяжелых, отметили в Харьковской ОВА
Среди раненых в Балаклее – много тяжелых, отметили в Харьковской ОВА
Фото: wikipedia.org

Российские оккупационные войска 25 мая обстреляли ранее захваченную ими Балаклею Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова написала в Facebook, что в результате обстрела оккупантами предварительно погибло два человека, семеро – получили ранения.

"В том числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье", – отметила Попова.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/5126705524078725

По словам директора департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максима Хаустова, в Харьков пропустили только девочку, она в больнице.

"Все остальные – в Купянской ЦРБ (Купянск временно оккупирован РФ. – "ГОРДОН"). Ребенок с отцом – в Харькове. Есть информация, что среди раненых много тяжелых. Об их состоянии не можем сказать", – сказал чиновник в комментарии Общественному.

Хаустов добавил, что в результате обстрела погиб 64-летний мужчина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска вошли в Балаклею 2 марта 2022 года, сообщил в Facebook мэр города Иван Столбовой.

28 марта стало известно, что Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, о чем публично заявил жителям общины.

Синегубов 7 апреля сообщил, что Столбовой с семьей уехал в РФ. Прокуратура сообщила ему о подозрении в государственной измене.

2 апреля оккупанты обстреляли районную больницу Балаклеи, 6 апреля – произвели артиллерийский обстрел по жилым домам, в результате которого погибло три человека.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, советник, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Балаклея, ребенок, погибшие, ранение, брифинг, Олег Синегубов, девочка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (47557)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (43032)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (37745)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (31230)
5
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (28715)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (26360)
7
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (19225)
8
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18848)
 
 
 
 