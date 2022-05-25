Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области: двое убитых, тяжело ранена девятилетняя девочка

Среди раненых в Балаклее – много тяжелых, отметили в Харьковской ОВА Фото: wikipedia.org

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова написала в Facebook, что в результате обстрела оккупантами предварительно погибло два человека, семеро – получили ранения.

"В том числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье", – отметила Попова.

По словам директора департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максима Хаустова, в Харьков пропустили только девочку, она в больнице.

"Все остальные – в Купянской ЦРБ (Купянск временно оккупирован РФ. – "ГОРДОН"). Ребенок с отцом – в Харькове. Есть информация, что среди раненых много тяжелых. Об их состоянии не можем сказать", – сказал чиновник в комментарии Общественному.

Хаустов добавил, что в результате обстрела погиб 64-летний мужчина.

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