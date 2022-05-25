Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области: двое убитых, тяжело ранена девятилетняя девочка

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова написала в Facebook, что в результате обстрела оккупантами предварительно погибло два человека, семеро – получили ранения.
"В том числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье", – отметила Попова.
По словам директора департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максима Хаустова, в Харьков пропустили только девочку, она в больнице.
"Все остальные – в Купянской ЦРБ (Купянск временно оккупирован РФ. – "ГОРДОН"). Ребенок с отцом – в Харькове. Есть информация, что среди раненых много тяжелых. Об их состоянии не можем сказать", – сказал чиновник в комментарии Общественному.
Хаустов добавил, что в результате обстрела погиб 64-летний мужчина.
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Российские войска вошли в Балаклею 2 марта 2022 года, сообщил в Facebook мэр города Иван Столбовой.
28 марта стало известно, что Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, о чем публично заявил жителям общины.
Синегубов 7 апреля сообщил, что Столбовой с семьей уехал в РФ. Прокуратура сообщила ему о подозрении в государственной измене.
2 апреля оккупанты обстреляли районную больницу Балаклеи, 6 апреля – произвели артиллерийский обстрел по жилым домам, в результате которого погибло три человека.