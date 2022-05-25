Россия строит третью линию обороны на юге Украины, это означает, что она хочет там остаться надолго – ГУР

Оккупанты на первом этапе закреплялись возле стратегических объектов на юге Украины, в том числе в районе гидроэлектростанции в Новой Каховке, сообщили в ГУР Фото: ЕРА

"Если на первом этапе это было просто закрепление у стратегических объектов: дамба, гидроэлектростанция в Новой Каховке, – то на сегодняшний день мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные сооружения, строится даже не первая и не вторая, а третья линия обороны. И это говорит о том, что (это) оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе – что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – сказал он.

По информации военной разведки, РФ сейчас перегруппировывает свои войска в Херсонской и Запорожской областях – там идет усиление за счет контингента, который движется из РФ через оккупированный Крым.

"Мы видим, насколько мощную сейчас развертывает Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины. Потому что, по сути, [РФ] объединила группировку, которая включает сухопутный, воздушный и морской компоненты, так как Черноморский флот сейчас контролирует Азовское море и ту часть Черного моря, находящуюся у Крыма, возле тех районов, которые захватил враг. Создана система управления, система логистического обеспечения, все восстановлено через железную дорогу, через воздушный путь. Активно используются захваченные порты, аэродромы непосредственно в Мелитополе. Это и для базирования авиации, и для доставки грузов. Таким образом противники закрепляются", – сообщил Скибицкий.

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