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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия строит третью линию обороны на юге Украины, это означает, что она хочет там остаться надолго – ГУР

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Оккупанты на первом этапе закреплялись возле стратегических объектов на юге Украины, в том числе в районе гидроэлектростанции в Новой Каховке, сообщили в ГУР
Оккупанты на первом этапе закреплялись возле стратегических объектов на юге Украины, в том числе в районе гидроэлектростанции в Новой Каховке, сообщили в ГУР
Фото: ЕРА

Российская оккупационная армия оборудует третью линию обороны на юге Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью проекту "Крым.Реалии", которое вышло 23 мая.

"Если на первом этапе это было просто закрепление у стратегических объектов: дамба, гидроэлектростанция в Новой Каховке, – то на сегодняшний день мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные сооружения, строится даже не первая и не вторая, а третья линия обороны. И это говорит о том, что (это) оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе – что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – сказал он. 

По информации военной разведки, РФ сейчас перегруппировывает свои войска в Херсонской и Запорожской областях – там идет усиление за счет контингента, который движется из РФ через оккупированный Крым. 

"Мы видим, насколько мощную сейчас развертывает Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины. Потому что, по сути, [РФ] объединила группировку, которая включает сухопутный, воздушный и морской компоненты, так как Черноморский флот сейчас контролирует Азовское море и ту часть Черного моря, находящуюся у Крыма, возле тех районов, которые захватил враг. Создана система управления, система логистического обеспечения, все восстановлено через железную дорогу, через воздушный путь. Активно используются захваченные порты, аэродромы непосредственно в Мелитополе. Это и для базирования авиации, и для доставки грузов. Таким образом противники закрепляются", – сообщил Скибицкий. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. 

25 мая в оперативном командовании "Юг" сообщали, что ситуация на южном фронте – в частности на линии столкновения – стабильно напряженная. "Сухопутное продвижение вражеских войск остается на николаевско-херсонских рубежах. Там силы обороны юга сдерживают эту агрессию и достаточно плотно ведут бои, отбивают врага, насколько это возможно. В любом случае не дают [оккупантам] продвинуться в направлении Николаева, как те хотели", – заявила глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Херсонская область, Мелитополь, Запорожская область, вторжение, война России против Украины, Вадим Скибицкий, Российская Федерация, Наталья Гуменюк
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