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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одесса остается среди приоритетов России для захвата и оккупации – оперативное командование "Юг"

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Россия по-прежнему хочет захватить Одессу, но на суше украинские военные не дают оккупантам продвинуться на Николаев, а на море готовят для них "определенные моменты", говорят
Россия по-прежнему хочет захватить Одессу, но на суше украинские военные не дают оккупантам продвинуться на Николаев, а на море – готовят для них "определенные моменты", говорят
Фото: ЕРА

Россия по-прежнему хочет захватить и оккупировать Одессу. Об этом глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 25 мая в ходе брифинга в "Медиацентре Украина", трансляция велась в Facebook.

"Одесса остается в приоритетах врага, желаемой для захвата, оккупации, но она так же желанна для мирной жизни самими одесситами. Корабельные группировки врага переформировываются, усиливаются, перевозят грузы, пытаются обустроить определенные позиции, в том числе на острове Змеиный. В Крыму разворачивают дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже осознает, что поражение его кораблей – это не химера, это абсолютно возможно. Поэтому он старается также и защищаться", – сообщила Гуменюк в ответ на вопрос о вероятности морского десанта или сухопутного прорыва оккупантов к Одессе.  

"Ракетные корабли находятся в акватории северо-западной части Черного моря, они по-прежнему несут угрозу ракетных ударов не только югу Украины, но и всей стране", – сказала она и добавила, что ситуация на южном фронте – в частности на линии столкновения – стабильно напряженная. 

"Враг длительное время держит свои позиции неподвижными и укрепляет дополнительный рубеж обороны. Это свидетельствует о том, что он пытается закрепиться в Херсонской области, – отметила Гуменюк. – Сухопутное продвижение вражеских войск остается на николаевско-херсонских рубежах. Там силы обороны юга сдерживают эту агрессию и достаточно плотно ведут бои, отбивают врага, насколько это возможно. В любом случае не дают [оккупантам] продвинуться в направлении Николаева, как те хотели".

Сухопутный сценарий у военных под контролем, сказала она.

"Морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов. Воздушный сценарий, к сожалению, остается таким, что мы ожидаем соответствующего оружия, которое позволит лучше защитить наше небо, хотя ПВО Одессы достаточно сильно травмирует врага и озадачивает его: постоянно ведется разведка на предмет изучения возможностей поражения этой ПВО", – добавила Гуменюк.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, Херсон, Николаев, Черное море, захват, оккупация, ПВО, вторжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Наталья Гуменюк, корабли
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