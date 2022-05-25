Одесса остается среди приоритетов России для захвата и оккупации – оперативное командование "Юг"

Россия по-прежнему хочет захватить Одессу, но на суше украинские военные не дают оккупантам продвинуться на Николаев, а на море – готовят для них "определенные моменты", говорят Фото: ЕРА

"Одесса остается в приоритетах врага, желаемой для захвата, оккупации, но она так же желанна для мирной жизни самими одесситами. Корабельные группировки врага переформировываются, усиливаются, перевозят грузы, пытаются обустроить определенные позиции, в том числе на острове Змеиный. В Крыму разворачивают дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже осознает, что поражение его кораблей – это не химера, это абсолютно возможно. Поэтому он старается также и защищаться", – сообщила Гуменюк в ответ на вопрос о вероятности морского десанта или сухопутного прорыва оккупантов к Одессе.

"Ракетные корабли находятся в акватории северо-западной части Черного моря, они по-прежнему несут угрозу ракетных ударов не только югу Украины, но и всей стране", – сказала она и добавила, что ситуация на южном фронте – в частности на линии столкновения – стабильно напряженная.

"Враг длительное время держит свои позиции неподвижными и укрепляет дополнительный рубеж обороны. Это свидетельствует о том, что он пытается закрепиться в Херсонской области, – отметила Гуменюк. – Сухопутное продвижение вражеских войск остается на николаевско-херсонских рубежах. Там силы обороны юга сдерживают эту агрессию и достаточно плотно ведут бои, отбивают врага, насколько это возможно. В любом случае не дают [оккупантам] продвинуться в направлении Николаева, как те хотели".

Сухопутный сценарий у военных под контролем, сказала она.

"Морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов. Воздушный сценарий, к сожалению, остается таким, что мы ожидаем соответствующего оружия, которое позволит лучше защитить наше небо, хотя ПВО Одессы достаточно сильно травмирует врага и озадачивает его: постоянно ведется разведка на предмет изучения возможностей поражения этой ПВО", – добавила Гуменюк.

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