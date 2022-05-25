Зеленский: Мы выстояли в течение этих трех месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов и ценой десятков тысяч жизней

Зеленский напомнил, что западные разведки не прогнозировали, что Украине удастся так долго отбивать врага. Этого не допускали и в РФ, считает президент.

"И это то, что побуждает мир по-другому смотреть на нашу землю, на Украину. Это три месяца военных преступлений российских оккупантов. Три месяца их ударов, разрушений, блокады. И три месяца массовых подвигов наших людей, защищающих свою собственную землю, свою собственную страну, – рассказал президент. – 15 227 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. Из них 12 550 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 1801 воин Нацгвардии, 205 пограничников, 182 полицейских, 167 работников СБУ. 138 представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 99 воинов Главного управления разведки, 38 работников Госспецсвязи".

Также, по словам Зеленского, награждены сотрудники Управления госохраны, Службы внешней разведки, Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Службы судебной охраны.

Звания Героев Украины получили 155 украинцев, 75 из них – посмертно. Кроме того, президент сообщил, что уже деоккупировано 1016 населенных пунктов.

"Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и общинах Украины, которые нам еще предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли за эти три месяца благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, убитых оккупантами", – добавил Зеленский.

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