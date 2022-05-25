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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы выстояли в течение этих трех месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов и ценой десятков тысяч жизней

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Зеленский сообщил, что присвоил звания Героев Украины 155 гражданам, 75 из них посмертно
Зеленский сообщил, что присвоил звания Героев Украины 155 гражданам, 75 из них – посмертно
Фото: president.gov.ua

За время полномасштабного вторжения России – это уже 90 дней – государственными наградами за вклад в оборону Украины были отмечены более 15 тыс. человек. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в своем обращении 24 мая, текст приводит сайт президента.

Зеленский напомнил, что западные разведки не прогнозировали, что Украине удастся так долго отбивать врага. Этого не допускали и в РФ, считает президент. 

"И это то, что побуждает мир по-другому смотреть на нашу землю, на Украину. Это три месяца военных преступлений российских оккупантов. Три месяца их ударов, разрушений, блокады. И три месяца массовых подвигов наших людей, защищающих свою собственную землю, свою собственную страну, – рассказал президент. – 15 227 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. Из них 12 550 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 1801 воин Нацгвардии, 205 пограничников, 182 полицейских, 167 работников СБУ. 138 представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 99 воинов Главного управления разведки, 38 работников Госспецсвязи".

Также, по словам Зеленского, награждены сотрудники Управления госохраны, Службы внешней разведки, Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Службы судебной охраны. 

Звания Героев Украины получили 155 украинцев, 75 из них – посмертно. Кроме того, президент сообщил, что уже деоккупировано 1016 населенных пунктов. 

"Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и общинах Украины, которые нам еще предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли за эти три месяца благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, убитых оккупантами", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал присутствия РФ на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией". 

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

Сейчас РФ сосредоточила свои войска на Донбассе, для наступления там она задействовала всю мощь оставшейся армии, сказал Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Одесса, Харьков, Чернигов, Николаев, Донбасс, Мариуполь, пограничники, Госохрана, вторжение, Герой Украины, Владимир Зеленский, спецслужбы, Госспецсвязи, война России против Украины, НАБУ, военнослужащий, погибшие, награда
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