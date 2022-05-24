Шойгу заявил министрам обороны стран ОДКБ, что РФ якобы сознательно замедляет наступление своих войск в Украине

Шойгу утверждает, что российские войска "для выхода жителей из окруженных населенных пунктов" якобы объявляют режим тишины и якобы создают гуманитарные коридоры.
По его словам, это не российские военные, а украинские "наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители".
Министр снова озвучил пропагандистские штампы о "специальной военной операции" в Украине, ее "денацификации", "демилитаризации", а также добавил к этому заявление о "защите людей от геноцида" и "обеспечении безъядерного и нейтрального статуса" Украины.
Шойгу подчеркнул, что их "спецоперация" в Украине продолжится "до полного выполнения всех задач".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине российские войска масштабно обстреливают жилые районы и гражданскую инфраструктуру, вследствие чего ежедневно гибнут мирные жители.
Только 24 мая и только из-за обстрелов Донецкой и Луганской областей жертвами оккупантов стали, по данным глав обладминистраций, по меньшей мере 17 гражданских лиц.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.