Шойгу заявил министрам обороны стран ОДКБ, что РФ якобы сознательно замедляет наступление своих войск в Украине

Шойгу утверждает, что российские войска "для выхода жителей из окруженных населенных пунктов" якобы объявляют режим тишины и якобы создают гуманитарные коридоры.

По его словам, это не российские военные, а украинские "наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители".

Министр снова озвучил пропагандистские штампы о "специальной военной операции" в Украине, ее "денацификации", "демилитаризации", а также добавил к этому заявление о "защите людей от геноцида" и "обеспечении безъядерного и нейтрального статуса" Украины.

Шойгу подчеркнул, что их "спецоперация" в Украине продолжится "до полного выполнения всех задач".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Украине российские войска масштабно обстреливают жилые районы и гражданскую инфраструктуру, вследствие чего ежедневно гибнут мирные жители.

Только 24 мая и только из-за обстрелов Донецкой и Луганской областей жертвами оккупантов стали, по данным глав обладминистраций, по меньшей мере 17 гражданских лиц.