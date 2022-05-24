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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу заявил министрам обороны стран ОДКБ, что РФ якобы сознательно замедляет наступление своих войск в Украине

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Шойгу озвучил пропагандистские штампы о войне против Украины
Шойгу озвучил пропагандистские штампы о войне против Украины
Фото: kremlin.ru

24 мая на заседании совета министров глав минобороны стран Организации Договора о коллективной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наступление российских войск в Украине якобы специально замедляется, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Об этом сообщает "Медуза".

Шойгу утверждает, что российские войска "для выхода жителей из окруженных населенных пунктов" якобы объявляют режим тишины и якобы создают гуманитарные коридоры.

По его словам, это не российские военные, а украинские "наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители".

Министр снова озвучил пропагандистские штампы о "специальной военной операции" в Украине, ее "денацификации", "демилитаризации", а также добавил к этому заявление о "защите людей от геноцида" и "обеспечении безъядерного и нейтрального статуса" Украины.

Шойгу подчеркнул, что их "спецоперация" в Украине продолжится "до полного выполнения всех задач".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Украине российские войска масштабно обстреливают жилые районы и гражданскую инфраструктуру, вследствие чего ежедневно гибнут мирные жители.

Только 24 мая и только из-за обстрелов Донецкой и Луганской областей жертвами оккупантов стали, по данным глав обладминистраций, по меньшей мере 17 гражданских лиц.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Россия, война, пропаганда, военные, Сергей Шойгу, геноцид, вторжение, жертвы, Минобороны, ВСУ, обстрелы, демилитаризация, наступление, война России против Украины, ОДКБ, режим тишины, население, войска, российские военные
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