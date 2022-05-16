Глава Пентагона рассказал Резникову о разговоре с Шойгу

"Сегодня я снова говорил с Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию на поле боя и потребности Украины. Я проинформировал его о своем телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу и подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета и безопасности Украины", – написал Остин.

I spoke again today to @oleksiireznikov to discuss the situation on the battlefield and * Ukraine’s capability needs. I briefed him on my call May 13 call with Russian Defense Minister Sergey Shoygu, and I reiterated our unwavering support for Ukraine’s sovereignty and security. — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 15, 2022

Остин 13 мая провел первый за время полномасштабного вторжения России в Украину разговор с Шойгу. Он призвал российского министра к немедленному прекращению огня в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)