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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о намерении РФ полностью оккупировать Луганскую область: Шойгу озвучил чепуху для отвода глаз россиян

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Гайдай: Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контрнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий
Гайдай: Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контрнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram отреагировал на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявлявшего 20 мая, что захват Луганской области "близится к завершению".

"Относительно заявления Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" якобы рашисты возьмут под контроль Луганскую область – такой себе министр обороны, если не понимает сроков своих "военных операций". Сражаемся с "профи". Озвученная сегодня чепуха – только для отвода глаз россиян, чтобы те не понимали реального положения дел, что их рашистское войско проиграет", – написал Гайдай. 

Российская армия – это советская техника, которую нечем заправлять, заявил глава ОВА, и поблагодарил Шойгу за то, что тот купил яхту "вместо удержания росармии". 

"Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контрнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий", – добавил он. 

Гайдай заявил, что задача Луганской области – продержаться максимально долго, до прибытия дальнобойной артиллерии от западных партнеров.

"Потом мы сможем идти в контрнаступление", – отметил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области

Сейчас города Луганской и Донецкой областей находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донбасс, захват, оккупация, Сергей Шойгу, Сергей Гайдай, война России против Украины, ЛНР
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