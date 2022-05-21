Гайдай о намерении РФ полностью оккупировать Луганскую область: Шойгу озвучил чепуху для отвода глаз россиян

"Относительно заявления Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" якобы рашисты возьмут под контроль Луганскую область – такой себе министр обороны, если не понимает сроков своих "военных операций". Сражаемся с "профи". Озвученная сегодня чепуха – только для отвода глаз россиян, чтобы те не понимали реального положения дел, что их рашистское войско проиграет", – написал Гайдай.
Российская армия – это советская техника, которую нечем заправлять, заявил глава ОВА, и поблагодарил Шойгу за то, что тот купил яхту "вместо удержания росармии".
"Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контрнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий", – добавил он.
Гайдай заявил, что задача Луганской области – продержаться максимально долго, до прибытия дальнобойной артиллерии от западных партнеров.
"Потом мы сможем идти в контрнаступление", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.
Сейчас города Луганской и Донецкой областей находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.