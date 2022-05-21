Гайдай о намерении РФ полностью оккупировать Луганскую область: Шойгу озвучил чепуху для отвода глаз россиян

Гайдай: Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контрнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Относительно заявления Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" якобы рашисты возьмут под контроль Луганскую область – такой себе министр обороны, если не понимает сроков своих "военных операций". Сражаемся с "профи". Озвученная сегодня чепуха – только для отвода глаз россиян, чтобы те не понимали реального положения дел, что их рашистское войско проиграет", – написал Гайдай.

Российская армия – это советская техника, которую нечем заправлять, заявил глава ОВА, и поблагодарил Шойгу за то, что тот купил яхту "вместо удержания росармии".

"Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контрнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий", – добавил он.

Гайдай заявил, что задача Луганской области – продержаться максимально долго, до прибытия дальнобойной артиллерии от западных партнеров.

"Потом мы сможем идти в контрнаступление", – отметил он.

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