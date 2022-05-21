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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области 20 мая из-за обстрелов со стороны оккупантов погибло шесть человек – Гайдай

Гайдай сообщил, что за день в Луганской области было разрушено около 50 домов
Гайдай сообщил, что за день в Луганской области было разрушено около 50 домов
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

20 мая в Луганской области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов погибло шесть человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 21 мая.

"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи. Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье. А еще у нас есть раненый в ногу волонтер, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке", – написал он.

По словам Гайдая, за день было разрушено около 50 домов.

"Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горской и Попаснянской общин, регулярно страдающих от авиации. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16. Пять – в Северодонецке", – заявил глава ОВА.

Также оккупанты обстреляли школу и объединение "Азот".

"Там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на находящиеся рядом производственные цеха. Не менее горячо было в Лисичанске, где возникло возгорание бункера с углем на шахте", – говорится в сообщении.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области

Сейчас города Луганской и Донецкой областей находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, погибшие, Приволье
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