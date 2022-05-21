В Луганской области 20 мая из-за обстрелов со стороны оккупантов погибло шесть человек – Гайдай

Гайдай сообщил, что за день в Луганской области было разрушено около 50 домов Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи. Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье. А еще у нас есть раненый в ногу волонтер, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке", – написал он.

По словам Гайдая, за день было разрушено около 50 домов.

"Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горской и Попаснянской общин, регулярно страдающих от авиации. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16. Пять – в Северодонецке", – заявил глава ОВА.

Также оккупанты обстреляли школу и объединение "Азот".

"Там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на находящиеся рядом производственные цеха. Не менее горячо было в Лисичанске, где возникло возгорание бункера с углем на шахте", – говорится в сообщении.