20 мая оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Донбасса, повреждены в том числе школы – штаб Объединенных сил

"Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта, из них 72 жилых дома, две школы, общежитие, скит Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны оккупантов погибло четыре мирных жителя, еще пять получили ранения.

"Продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы", – отметила группировка Объединенных сил.

По данным украинских военных, противник "наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам".

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, что трое погибших и пять раненых сегодня – именно в подотчетном ему регионе.

"Россияне убили еще трех мирных жителей Донецкой области, всех троих – в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом. Всего с начала полномасштабного вторжения нам доподлинно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области", – написал глава обладминистрации.

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