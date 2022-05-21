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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 мая оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Донбасса, повреждены в том числе школы – штаб Объединенных сил

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Трех человек убили в Донецкой области, сообщил Кириленко
Трех человек убили в Донецкой области, сообщил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

20 мая по состоянию на 21.00 российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта, из них 72 жилых дома, две школы, общежитие, скит Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны оккупантов погибло четыре мирных жителя, еще пять получили ранения.

"Продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы", – отметила группировка Объединенных сил.

По данным украинских военных, противник "наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам".

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/374462974709019

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, что трое погибших и пять раненых сегодня – именно в подотчетном ему регионе.

"Россияне убили еще трех мирных жителей Донецкой области, всех троих – в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом. Всего с начала полномасштабного вторжения нам доподлинно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области", – написал глава обладминистрации.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/550345283314697

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Зеленский говорил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

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