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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ оккупировала более 20% территории Украины – почти в три раза больше чем до вторжения 24 февраля – "Forbes Украина"

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Наибольшую площадь Украины РФ захватила в 2022 году, отмечает "Forbes Украина"
Наибольшую площадь Украины РФ захватила в 2022 году, отмечает "Forbes Украина"
Фото: EPA

Россия оккупировала 125 тыс. км² территории Украины (около 20,7% от общей площади страны). Об этом пишет "Forbes Украина" 24 мая.

По данным издания, на 23 февраля в российской оккупации находилось 43,3 тыс. км², или 7% территории Украины. Теперь, соответственно, эта площадь почти в три раза больше.

"Forbes Украина" отмечает, что с 2014 года российские оккупанты захватили столько украинских земель, что их общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии.

Наибольшую площадь Украины РФ захватила в 2022 году.

Так, временно неподконтрольные территории Украины включают: АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Севастополь.

Площадь всей территории Украины в международных признанных границах составляет 603 548 км².

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. В настоящее время наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Россия, Крым, Украина, Болгария, Венгрия, Донбасс, захват, оккупация, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
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