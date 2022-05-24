РФ оккупировала более 20% территории Украины – почти в три раза больше чем до вторжения 24 февраля – "Forbes Украина"

По данным издания, на 23 февраля в российской оккупации находилось 43,3 тыс. км², или 7% территории Украины. Теперь, соответственно, эта площадь почти в три раза больше.

"Forbes Украина" отмечает, что с 2014 года российские оккупанты захватили столько украинских земель, что их общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии.

Наибольшую площадь Украины РФ захватила в 2022 году.

Так, временно неподконтрольные территории Украины включают: АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Севастополь.

Площадь всей территории Украины в международных признанных границах составляет 603 548 км².

Война России против Украины. Главное (обновляется)