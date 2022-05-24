РФ оккупировала более 20% территории Украины – почти в три раза больше чем до вторжения 24 февраля – "Forbes Украина"

По данным издания, на 23 февраля в российской оккупации находилось 43,3 тыс. км², или 7% территории Украины. Теперь, соответственно, эта площадь почти в три раза больше.
"Forbes Украина" отмечает, что с 2014 года российские оккупанты захватили столько украинских земель, что их общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии.
Наибольшую площадь Украины РФ захватила в 2022 году.
Так, временно неподконтрольные территории Украины включают: АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Севастополь.
Площадь всей территории Украины в международных признанных границах составляет 603 548 км².
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. В настоящее время наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.