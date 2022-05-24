С помощью Tomahawk можно в считанные часы уничтожить всю военную инфраструктуру в Крыму – полковник ВСУ

"Работа буквально нескольких современных кораблей класса "эсминец", допустим, вооруженных сил США способна в считанные часы с помощью высокоточных ракет класса Tomahawk уничтожить в ноль всю военную инфраструктуру на территории полуострова. Это заблуждение российских генералов, российского военно-политического руководства по поводу того, что Крым их и они создали там непотопляемую базу авианосцев. Это бред", – сказал полковник ВСУ.
По его словам, современные средства поражения "готовы работать с любого расстояния максимально точно, буквально со скальпельной точностью и эффективностью".
Селезнев считает, что пытаясь превратить Крым в военную базу, российские оккупационные власти "мыслят категориями ХХ, а может, XIX века".
"Логично, что в современных условиях, когда высокоточное ракетное оружие способно действовать на расстояниях, намного превышающих тысячи километров, совершенно неважно географическое расположение той или иной военной базы, откуда совершаются пуски. В рамках нынешней войны мы видим: чаще всего те ракеты, которые летят вглубь нашей страны вплоть до Закарпатья, россияне выпускают с акватории Каспийского моря. Поэтому привязываться к географической точке не совсем логично", – объяснил он.
Полковник считает, что в Крыму более логично развивать рекреационные возможности – "это крайне важно и перспективнее, нежели вкладывать деньги в военную инфраструктуру".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Tomahawk – американская ракета с дальностью до 2500 км в зависимости от модификации.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.
Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.
Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые прописаны в ее законодательстве.
В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal, которое было опубликовано 20 мая, сказал, что Украина "только силой" заберет у России свои оккупированные территории, потому что другого способа нет.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае деоккупации Крыма военным путем погибнут сотни тысяч украинских военных.