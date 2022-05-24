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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Буданов сам мог бы "вернуть ту или иную территорию" Украины

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Зеленский заявил, что "всему есть цена"
Зеленский заявил, что "всему есть цена"
Фото: president.gov.ua

Деоккупация Крыма военным путем чревата сотнями тысяч жертв среди украинских военных. Об этом 23 мая заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский, видео с его ответами на вопросы опубликовал в Facebook Офис президента Украины.

Главе Украинского государства, который участвовал в дискуссии по видеосвязи, задали вопрос, согласен ли он с заявлением начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, что Украина "только силой" заберет у России свои оккупированные территории, потому что нет другого способа.

"Мне очень нравится генерал Буданов, я его уважаю", – сказал Зеленский.

Модератор дискуссии продолжил задавать уточняющие вопросы об этом, и президент Украины ответил, что военная деоккупация Крыма приведет к многочисленным жертвам.

"На самом деле это, я уверен, сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. [...] Всему есть цена", – объяснил Зеленский.

Он назвал Буданова "профессиональным и героическим" человеком, который занимается сейчас "очень важными операциями".

"Смелости у него достаточно, действительно, я думаю, что он и сам мог бы вернуть ту или иную территорию, но это его смелость, его уверенность, и я очень рад, что такой дух у наших военных", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/388091866581187/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что захваченные Россией украинские территории Украина будет освобождать исключительно военным путем, Буданов заявил The Wall Street Journal в интервью, которое было опубликовано 20 мая.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Переговоры между Россией и Украиной об урегулировании фактически прекращены.

Крым был оккупирован Россией в 2014 году.

Теги: Россия, Крым, Всемирный экономический форум, Давос, война, военные, Вооруженные силы Украины, разведка, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, ГУР Минобороны Украины, цена, Кирилл Буданов
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