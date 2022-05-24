Зеленский заявил, что Буданов сам мог бы "вернуть ту или иную территорию" Украины

Зеленский заявил, что "всему есть цена" Фото: president.gov.ua

Главе Украинского государства, который участвовал в дискуссии по видеосвязи, задали вопрос, согласен ли он с заявлением начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, что Украина "только силой" заберет у России свои оккупированные территории, потому что нет другого способа.

"Мне очень нравится генерал Буданов, я его уважаю", – сказал Зеленский.

Модератор дискуссии продолжил задавать уточняющие вопросы об этом, и президент Украины ответил, что военная деоккупация Крыма приведет к многочисленным жертвам.

"На самом деле это, я уверен, сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. [...] Всему есть цена", – объяснил Зеленский.

Он назвал Буданова "профессиональным и героическим" человеком, который занимается сейчас "очень важными операциями".

"Смелости у него достаточно, действительно, я думаю, что он и сам мог бы вернуть ту или иную территорию, но это его смелость, его уверенность, и я очень рад, что такой дух у наших военных", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что захваченные Россией украинские территории Украина будет освобождать исключительно военным путем, Буданов заявил The Wall Street Journal в интервью, которое было опубликовано 20 мая.