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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мир достаточно циничен, война утомляет людей. Наша задача – чтобы мир не уставал от войны и поддерживал Украину

Зеленский: Если вы будете уставшими от этой темы, мы не сможем получить то, чем можем защитить себя
Зеленский: Если вы будете уставшими от этой темы, мы не сможем получить то, чем можем защитить себя
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария), что мир может устать от войны в Украине, и призвал присутствующих сделать все, чтобы этого не произошло. Запись выступления Офис президента Украины опубликовал в Facebook.

"В целом люди устают от всего... Нужно, к сожалению, констатировать, что мир в целом достаточно циничен. И война для многих, для пользователей социальных медиа, к сожалению, – это такая [сложная] тема... Она может утомлять людей. Люди хотят переворачивать [страницы о войне], люди хотят не быть уставшими от войны. В какой-то момент люди хотят чего-то нового. К сожалению, это цинизм сегодняшнего мира. Люди хотят какие-то новые картинки: "Дайте нам что-то новенькое. Мы устали это видеть. Одни и те же люди, те же жертвы, та же Украина. Ее постоянно жаль. К сожалению, на нее напала Россия. Но мы уже это слышали, слышали, слышали..." И за месяцы люди могут от этого уставать", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что от войны устают не только гражданские лица, но и военнослужащие, которые защищают Украину, и не устает только государство-агрессор. 

"Так же, как и усталость есть у военных, которые воюют, которые сегодня стоят на востоке нашего государства. 100 людей гибнет каждый день. Просто 100 людей! Это правда. Они гибнут и устают, гибнут и устают... А кто-то не устает наступать на наше государство, потому что абсолютно все равно, сколько его людей, российских военных, погибло сегодня. Абсолютно все равно! Он не знает, как они выглядят, как их зовут, какое количество трупов [российских солдат находится в Украине]. Они их не забирают. Вы же понимаете, у нас десятки тысяч черных пакетов с людьми, которых не забирает Россия, это их солдаты", – возмутился глава государства. 

Зеленский сказал, что выступает на разных площадках перед разными аудиториями именно для того, чтобы мир не забывал о войне в Украине и Украина получала нужную ей помощь для защиты. 

"Наша задача – чтобы мир не уставал от войны и поддерживал Украину, потому что мы боремся за те ценности, которыми люди живут и дышат ими, как кислородом, ежедневно. Почему? Потому что мы так привыкли. И когда их людей никто не забирает, мы не понимаем их ценность и цену, – подчеркнул президент. – Оценить войну, потери, я с сожалением это констатирую, ты можешь только когда ты что-то потерял. И поэтому мне надо говорить... Если вы будете уставшими от этой темы, Украина не будет на первых страницах [газет], и мы не сможем получить то, чем мы можем защитить себя. Мы не сможем получить приоритетное оружие, финансы, санкции против России, блокирование счетов тех олигархических структур, которые тратят деньги на эту кровавую войну". 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/388091866581187/

Контекст:

Сегодня – 89-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы. "Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом, потому что есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – сказал президент

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Давос, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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