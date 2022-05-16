"Наша страна больше никогда не будет жертвой". Зеленский на встрече со студентами ведущих вузов США сравнил войну с Россией с прецедентным правом

Зеленский: После полномасштабного вторжения России я слышал очень много советов. Все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой оккупации Россией Фото: ЕРА

Отмечается, что прямую трансляцию Зеленского в кампусах смотрело около 5,5 тыс. студентов.

Президент, в частности, рассказал о своем пути к президентству, начиная от обучения на юридическом факультете, продюсировании, создании собственного бизнеса и заканчивая высшей должностью в государстве.

Он упомянул о том, как начиналась полномасштабная война Украины с агрессором Россией.

"После полномасштабного вторжения России я слышал очень много советов. Все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой оккупации России, что шансов на сопротивление почти нет, что российская армия якобы снесет все наше сопротивление очень быстро – за три – пять дней. И что мне лучше уехать из Украины, потому что никто не сможет остановить Россию. Мне предлагали помощь транспортом вместо помощи оружием. Но это было не о нас. Это были ошибочные предложения. Они не учитывали то, кто мы, как видим жизнь мы здесь, в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинский народ уже давно сделал свой выбор относительно будущего.

"Наша страна больше никогда не будет жертвой, не будет просто наблюдателем за жизнью, в том числе своей жизнью", – сказал глава государства.

Зеленский провел аналогию между войной России с Украиной и прецедентным правом.

"Что сейчас делает Россия? Пытается создать прецедент. Если ей удастся сломать государственность соседнего народа, то этим займутся другие государства. Украина сейчас пытается создать другой прецедент – чтобы все агрессоры в мире раз и навсегда увидели, что война создаст самые большие проблемы для них, для агрессоров", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)