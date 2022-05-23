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ПОЛИТИКА

В Украине уже нет олигархического влияния и коррупции и после войны не будет – Зеленский

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Зеленский заявил, что после победы Украина станет сильным государством
Зеленский заявил, что после победы Украина станет сильным государством
Фото: president.gov.ua

После войны с Россией Украина будет государством без коррупционных действий, заявил 23 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил сайт Офиса президента.

"У нас нет намерения возрождать те или иные коррупционные шаги, коррупционные учреждения, олигархическое влияние. Этого в Украине не будет. И ничего этого сейчас уже нет. Именно такое государство – мощное, модное, технологичное и безопасное, которое при всем этом готово в любой момент защитить свою землю и людей", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина станет после победы "сильным государством, у которого будут конкретные приоритеты в отношении безопасности".

"Мы понимаем, что с таким соседом в любой момент может быть что угодно и, к сожалению, может быть война. Война может повторяться. Уверен, мы должны создать такие условия, чтобы люди, бизнес не боялись развиваться в нашем государстве", – объяснил президент Украины.

Он перечислил задачи, которые Украине следует выполнить в сфере безопасности.

"Наша задача – сделать самую современную систему ПВО, самую современную мультисистему безопасности. Наша задача – иметь договор безопасности с другими странами, которым мы доверяем и которых считаем партнерами. Этот договор должен быть полноценным, желательно, чтобы он был ратифицирован в парламентах государств – стратегических партнеров. И чтобы любые шансы агрессора на будущее вторжение прекращались еще до входа на наши земли", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля украинская власть занималась борьбой с коррупцией и влиянием на политику со стороны бизнесменов.

В условиях полномасштабной войны тема коррупции и олигархов фактически ушла в Украине с повестки дня.

Теги: Россия, коррупция, Всемирный экономический форум, Давос, война, бизнес, ПВО, вторжение, политика, Владимир Зеленский, олигархи, война России против Украины, президент, безопасность
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