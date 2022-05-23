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Зеленский – мировым лидерам: Просыпаясь утром, ставьте перед собой вопрос: "Что ты сделал для Украины сегодня?"

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Зеленский мировым лидерам: Хочу, чтобы вы не потеряли это единение. Это тот крепкий кулак, которого боится нецивилизованное военно-политическое руководство РФ
Зеленский – мировым лидерам: Хочу, чтобы вы не потеряли это единение. Это тот крепкий кулак, которого боится нецивилизованное военно-политическое руководство РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 23 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что у Украины мало времени. Трансляцию вели на YouTube-канале іn time Ukraine.

"У Украины очень мало времени. Я уверен, никто не понимает, сколько времени есть у Европы и мира. Я не буду говорить с каждым отдельно, потому что сегодня мир объединен из-за угрозы и войны, из-за российской агрессии", – сказал он, отвечая на вопрос, что б хотел сказать мировым лидерам. 

Он выразил благодарность за это. 

"И хочу, чтобы вы не потеряли это единение. Это тот крепкий кулак, которого боится нецивилизованное военно-политическое руководство РФ. Извините за такие [слова], я знаю, что у вас большие проблемы и не говорю, что мы приоритет для каждого из вас, у вас – свои державы, свои вопросы. Но, думаю, мы можем потерять эти ценности в мире, если потеряем их в Украине. Очень вас прошу, просыпаясь утром, кроме своих вопросов, есть такое известное выражение: "Поставьте перед собой вопрос, что ты сделал для Украины сегодня?" – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последний вопрос, озвученный им, – это перефразированная цитата первого президента РФ Борис Ельцина – в оригинале было: "Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?". 

Как пишет "Коммерсантъ", он сказал эту знаменитую фразу, обращаясь к российским чиновникам 28 мая 1997 года, после подписания договора о пребывании Черноморского флота в сейчас уже оккупированном Крыму. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Всемирный экономический форум, Борис Ельцин, Давос, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины
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