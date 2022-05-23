Зеленский – мировым лидерам: Просыпаясь утром, ставьте перед собой вопрос: "Что ты сделал для Украины сегодня?"

Зеленский – мировым лидерам: Хочу, чтобы вы не потеряли это единение. Это тот крепкий кулак, которого боится нецивилизованное военно-политическое руководство РФ Фото: president.gov.ua

"У Украины очень мало времени. Я уверен, никто не понимает, сколько времени есть у Европы и мира. Я не буду говорить с каждым отдельно, потому что сегодня мир объединен из-за угрозы и войны, из-за российской агрессии", – сказал он, отвечая на вопрос, что б хотел сказать мировым лидерам.

Он выразил благодарность за это.

"И хочу, чтобы вы не потеряли это единение. Это тот крепкий кулак, которого боится нецивилизованное военно-политическое руководство РФ. Извините за такие [слова], я знаю, что у вас большие проблемы и не говорю, что мы приоритет для каждого из вас, у вас – свои державы, свои вопросы. Но, думаю, мы можем потерять эти ценности в мире, если потеряем их в Украине. Очень вас прошу, просыпаясь утром, кроме своих вопросов, есть такое известное выражение: "Поставьте перед собой вопрос, что ты сделал для Украины сегодня?" – добавил Зеленский.

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