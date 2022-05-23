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ПОЛИТИКА

"Приводит к увеличению помощи Украине". СМИ выяснили, как создаются обращения Зеленского к парламентам

Зеленский выступает перед парламентами по видеосвязи
Зеленский выступает перед парламентами по видеосвязи
Фото: ЕРА

Обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламентам разных стран появились по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в публикации НВ за 20 мая.

Издание ссылается на источник в ОП, который объяснил, что именно Ермак координирует всю международную активность главы государства.

"За подобными публичными успехами Зеленского стоит целая команда: в Офисе президента работает группа, которая пишет главе государства тексты его выступлений. [...] Процесс подготовки обращений к иностранным депутатам начинается с договоренностей на уровне глав государств. Затем с МИД каждой страны и спикерами парламентов прорабатывается время и дата. По словам источника, Зеленский обрисовывает команде свое видение будущей речи, – что в результате нужно получить, какой поддержки стране не хватает", – пишет НВ.

О том, что тексты для Зеленского пишет журналист Дмитрий Литвин, британская газета The Guardian выяснила в апреле.

Собеседники НВ рассказали, что текст обращения украинского президента к парламентам "пишет непосредственно Литвин, но довольно часто к этой работе подключается Андрей Сибига, заместитель Ермака, который курирует в ОП внешнеполитический блок".

"Кроме того, ассистировать Литвину могут и украинские послы в тех странах, к парламентам которых планирует обратиться глава государства. Когда речь готова, ее просматривает и оценивает президент. Процесс подготовки текста занимает от нескольких часов до нескольких дней, – в зависимости от категории слушателей, к которым будет обращаться президент", – объясняет издание.

По его данным, процесс подготовки обращения может быть и недолгим (например, в случае с Великобританией), и растянуться на дни, как было, скажем, с Японией – "Литвин и Ко искали слова и образы, которые представители далекой Страны восходящего солнца поймут и примут".

"После каждого выступления Зеленского на Банковой анализируют достигнутый эффект, отслеживают отклики политиков, дипломатов, медиа. В ОП уверяют, что почти каждый спич главы государства приводит к увеличению помощи Украине. Но раскрывать конкретные детали там не стали", – подчеркнули в НВ.

В публикации приводятся ряд примеров разной эффективности обращений Зеленского.

"29 марта Зеленский обратился к парламенту Нидерландов, а 19 апреля премьер этой страны Марк Рютте заявил о поставках Украине тяжелого вооружения. Впрочем, бывают и сложные случаи. Когда Зеленский 20 марта выступил перед израильским Кнессетом, фидбек оказался неоднозначным: часть политиков и обозревателей Израиля не оценили сравнение украинской ситуации с Холокостом", – пишет издание.

Контекст:

После открытого вторжения России в Украину 24 февраля Зеленский по видеосвязи обращался к парламентам ряда стран, в том числе Исландии (6 мая), Албании (3 мая), Литвы (12 апреля), Южной Кореи (11 апреля), Австралии (31 марта).

Теги: Израиль, Великобритания, Япония, Холокост, Нидерланды, Марк Рютте, политика, Владимир Зеленский, парламент, дипломаты, президент, Андрей Сибига, Дмитрий Литвин, Кнессет, обращение
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