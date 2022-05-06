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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российские оккупанты несут тиранию, не допускающую никакой свободы". Зеленский обратился к парламенту Исландии

 
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Зеленский: Российские оккупанты хотят стереть любые упоминания нашей культуры. Несмотря на то, что она имеет более чем тысячелетние корни!
Зеленский: Российские оккупанты хотят стереть любые упоминания нашей культуры. Несмотря на то, что она имеет более чем тысячелетние корни!
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая выступил перед парламентом Исландии. Текст обращения опубликовала его пресс-служба.

Глава государства отметил, что культуры Украины и Исландии "хорошо знакомы" уже около тысячи лет.

"Наши предки легко находили общий язык, и это прослеживается сейчас и в нашем, и в вашем языке. Мы живем на разных концах Европы, в разных условиях – естественных, экономических, условиях безопасности. Но мы ценим одинаковые вещи – и в Kaenugardi, и в Рейкьявике. Безусловно, свободу. Землю, которой владеем по праву. И собственную культуру, которая не только показывает нашу самобытность, отделяя нас от соседних народов, но и сохраняет для нас и наших детей связь со всеми предыдущими поколениями", – сказал он.

По словам Зеленского, все это сейчас в Украине находится под российскими ударами.

"Что останется от Украины, если Россия будет успешна в своей войне против нашего государства? Российские оккупанты несут тиранию, не допускающую никакой свободы. Они хотят присвоить нашу землю. Они уже давно рассказывают об Украине, что мы якобы бы не имеем права на самостоятельное существование. И они хотят стереть любые упоминания нашей культуры. Несмотря на то, что наша культура имеет более чем тысячелетние корни!" – заявил он.

Президент также рассказал исландским парламентариям, что российские оккупанты депортировали из Украины в Россию более 500 тыс. человек.

"Их заставили туда уехать. У них отнимают все, забирают документы, их оставляют без средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли, отдаленные регионы России. Пытаются там ассимилировать. Силой! 500 тысяч депортированных людей. Это большое количество. Это и вы знаете – это больше, чем общее количество населения вашей прекрасной страны. Потрясающий масштаб ужаса!" – сказал глава государства.

Он также сообщил, что российские войска на оккупированных территориях ищут всех, кто работал на Украинское государство.

"Куда бы ни пришли оккупанты в Украине, они сразу начинают искать каждого и каждую, кто работал на наше государство. Кто служил в нашей армии. Ищут журналистов, ищут активистов. Захватывают представителей местного самоуправления. То есть, всех, кто может бороться за свободу. На своей земле, на нашей земле. Ради того, чтобы свободно жить, как хочется людям, как того хочет наш народ", – рассказал Зеленский.

Президент призвал усилить давление на РФ, в частности – не вести с ней торговлю.

"Призываю ваше правительство, ваших дипломатов и ваших людей быть адвокатами усиления давления на Россию. Быть адвокатами свободы. Во всех направлениях. Никакой торговли с тиранией. И прежде всего нужен отказ от российской нефти, нефтяных смесей и нефтепродуктов. Никаких финансовых связей с тиранией. Никакой политической помощи тирании", – сказал он.

Кроме этого, Зеленский призвал Исландию принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В РФ войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Исландия, депортация, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины
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