В июле в Швейцарии состоится конференция по восстановлению Украины. Зеленский ожидает, что к этому времени партнеры сформируют предложения

Зеленский: Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный Фото: ЕРА

По словам Кассиса, конференция запланирована на начало июля.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками форума в тот же день, поблагодарил его за организацию конференции и пригласил участников форума присоединиться к восстановлению Украины. Выступление Зеленского транслировалась на YouTube-канале in time Ukraine.

"Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный. У нас более чем полтриллиона долларов убытков, десятки тысяч объектов уничтожены. Нужно восстанавливать целые города и отрасли. Мы предлагаем специальную историческую и весомую модель восстановления, когда у каждой страны-партнера, города-партнера или компании-партнера будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, громадой или отраслью", – сказал Зеленский.

Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали для себя конкретные направления для "шефства" при восстановлении Украины после войны, отметил президент.

"Благодаря такой модели отношений послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным. Это позволит привлечь не только лучших мировых специалистов, но и станет наибольшей после Второй мировой войны возможностью для экономического прыжка. И надеюсь, что на момент начала международной конференции в Лугано в июле этого года, посвященной послевоенному восстановлению Украины, все наши государства-партнеры и большинство ведущих компаний мира сформируют свои пакеты предложений", – добавил он.

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