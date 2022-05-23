ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В июле в Швейцарии состоится конференция по восстановлению Украины. Зеленский ожидает, что к этому времени партнеры сформируют предложения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный
Зеленский: Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный
Фото: ЕРА

В июле в Швейцарии пройдет международная конференция по послевоенному восстановлению Украины. Об этом президент Швейцарии Игнасио Кассис сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Кассиса, конференция запланирована на начало июля. 

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками форума в тот же день, поблагодарил его за организацию конференции и пригласил участников форума присоединиться к восстановлению Украины. Выступление Зеленского транслировалась на YouTube-канале in time Ukraine. 

"Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный. У нас более чем полтриллиона долларов убытков, десятки тысяч объектов уничтожены. Нужно восстанавливать целые города и отрасли. Мы предлагаем специальную историческую и весомую модель восстановления, когда у каждой страны-партнера, города-партнера или компании-партнера будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, громадой или отраслью", – сказал Зеленский. 

Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали для себя конкретные направления для "шефства" при восстановлении Украины после войны, отметил президент. 

"Благодаря такой модели отношений послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным. Это позволит привлечь не только лучших мировых специалистов, но и станет наибольшей после Второй мировой войны возможностью для экономического прыжка. И надеюсь, что на момент начала международной конференции в Лугано в июле этого года, посвященной послевоенному восстановлению Украины, все наши государства-партнеры и большинство ведущих компаний мира сформируют свои пакеты предложений", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на 28 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Всемирный экономический форум, Давос, экономика, строительство, вторжение, Владимир Зеленский, ущерб, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (103126)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (36470)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (32493)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (28833)
5
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (25563)
6
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (22599)
7
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (15759)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (15611)
 
 
 
 