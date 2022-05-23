В июле в Швейцарии состоится конференция по восстановлению Украины. Зеленский ожидает, что к этому времени партнеры сформируют предложения

По словам Кассиса, конференция запланирована на начало июля.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками форума в тот же день, поблагодарил его за организацию конференции и пригласил участников форума присоединиться к восстановлению Украины. Выступление Зеленского транслировалась на YouTube-канале in time Ukraine.
"Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный. У нас более чем полтриллиона долларов убытков, десятки тысяч объектов уничтожены. Нужно восстанавливать целые города и отрасли. Мы предлагаем специальную историческую и весомую модель восстановления, когда у каждой страны-партнера, города-партнера или компании-партнера будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, громадой или отраслью", – сказал Зеленский.
Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали для себя конкретные направления для "шефства" при восстановлении Украины после войны, отметил президент.
"Благодаря такой модели отношений послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным. Это позволит привлечь не только лучших мировых специалистов, но и станет наибольшей после Второй мировой войны возможностью для экономического прыжка. И надеюсь, что на момент начала международной конференции в Лугано в июле этого года, посвященной послевоенному восстановлению Украины, все наши государства-партнеры и большинство ведущих компаний мира сформируют свои пакеты предложений", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на 28 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.