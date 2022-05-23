Украина предлагает создать организацию стран – экспортеров продовольствия

Россия ворует в Украине зерно, а потом вывозит в другие страны, сказал Зеленский Фото: ЕРА

Выступление президента транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

"Голод нужно останавливать превентивно, когда он еще не начался. Но у мира сейчас нет такого инструмента. Мы предлагаем создать организацию ответственных демократических стран – экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Мотивация? У нас очень простая – какими бы ни были поворотные моменты в истории, у человечества должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой, безусловно нужной организации", – заявил Зеленский.

Президент также призвал помочь Украине в разблокировании портов, а также в борьбе с экспортом Россией украденного в оккупированных регионах Украины зерна, потому что Украина с этим сама не сможет бороться.

"Зерно ежедневно воруется российскими военными, потом привозится кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать, мы работаем на уровне МИД, с посольствами тех стран, которые не являются дружественными. Потому что я считаю: если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда везет Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно и покупать только из-за того, что оно продается даром?" – сказал он.

По словам Зеленского в портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Украина может вывозить 10 млн тонн зерна в месяц через порты, сказал он.

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