Украина предлагает создать организацию стран – экспортеров продовольствия

Выступление президента транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.
"Голод нужно останавливать превентивно, когда он еще не начался. Но у мира сейчас нет такого инструмента. Мы предлагаем создать организацию ответственных демократических стран – экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Мотивация? У нас очень простая – какими бы ни были поворотные моменты в истории, у человечества должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой, безусловно нужной организации", – заявил Зеленский.
Президент также призвал помочь Украине в разблокировании портов, а также в борьбе с экспортом Россией украденного в оккупированных регионах Украины зерна, потому что Украина с этим сама не сможет бороться.
"Зерно ежедневно воруется российскими военными, потом привозится кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать, мы работаем на уровне МИД, с посольствами тех стран, которые не являются дружественными. Потому что я считаю: если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда везет Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно и покупать только из-за того, что оно продается даром?" – сказал он.
По словам Зеленского в портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Украина может вывозить 10 млн тонн зерна в месяц через порты, сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе и зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения этот коридор заблокирован.
Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт. Пока Украине и партнерам удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
The Economist писал, что в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Россия хочет снятия санкций за разблокирование украинских портов. В ОП называют это типичным поведением террориста.