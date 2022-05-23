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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предлагает создать организацию стран – экспортеров продовольствия

Россия ворует в Украине зерно, а потом вывозит в другие страны, сказал Зеленский
Россия ворует в Украине зерно, а потом вывозит в другие страны, сказал Зеленский
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский, держа речь 23 мая перед участниками Всемирного экономического форума, выступил с предложением создать организацию стран – экспортеров продовольствия.

Выступление президента транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

"Голод нужно останавливать превентивно, когда он еще не начался. Но у мира сейчас нет такого инструмента. Мы предлагаем создать организацию ответственных демократических стран – экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Мотивация? У нас очень простая – какими бы ни были поворотные моменты в истории, у человечества должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой, безусловно нужной организации", – заявил Зеленский.

Президент также призвал помочь Украине в разблокировании портов, а также в борьбе с экспортом Россией украденного в оккупированных регионах Украины зерна, потому что Украина с этим сама не сможет бороться.

"Зерно ежедневно воруется российскими военными, потом привозится кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать, мы работаем на уровне МИД, с посольствами тех стран, которые не являются дружественными. Потому что я считаю: если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда везет Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно и покупать только из-за того, что оно продается даром?" – сказал он.

По словам Зеленского в портах заблокированы 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Украина может вывозить 10 млн тонн зерна в месяц через порты, сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе и зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения этот коридор заблокирован.

Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт. Пока Украине и партнерам удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

The Economist писал, что в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Россия хочет снятия санкций за разблокирование украинских портов. В ОП называют это типичным поведением террориста.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, экспорт, голод, блокада, Владимир Зеленский, война России против Украины, пшеница, инфраструктура, кукуруза, морские порты Украины
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