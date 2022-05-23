Украина потеряет половину урожая озимой пшеницы из-за военных действий – ООН

По оценке FAO, почти половина урожая не будет собрана из-за того, что посевы находятся на захваченной территории или там ведутся активные бои. Значительные площади недоступны для аграрных работ из-за минирования, отметила Михальчук.

Недавний доклад ООН по продовольственной безопасности констатирует, что в мире около 50 стран зависят от экспорта украинского зерна. Если к сокращению экспорта украинского зерна добавится такое значительное снижение урожая, число голодающих во всем мире может увеличиться на 13 млн человек, сказала Михальчук.

Что касается Украины, по ее словам, самая тяжелая ситуация с продовольствием сейчас в зоне активных боевых действий, куда нет возможности доставить запасы.