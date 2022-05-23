Украина потеряет половину урожая озимой пшеницы из-за военных действий – ООН

По оценке FAO, почти половина урожая не будет собрана из-за того, что посевы находятся на захваченной территории или там ведутся активные бои. Значительные площади недоступны для аграрных работ из-за минирования, отметила Михальчук.
Недавний доклад ООН по продовольственной безопасности констатирует, что в мире около 50 стран зависят от экспорта украинского зерна. Если к сокращению экспорта украинского зерна добавится такое значительное снижение урожая, число голодающих во всем мире может увеличиться на 13 млн человек, сказала Михальчук.
Что касается Украины, по ее словам, самая тяжелая ситуация с продовольствием сейчас в зоне активных боевых действий, куда нет возможности доставить запасы.
С начала полномасштабного вторжения в Украину в Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что угрожает началу посевной кампании в отдельных регионах Украины.
Несмотря на войну, Украина рассчитывает засеять 80% площадей, об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на совещании президента Владимира Зеленского с Кабинетом Министров по вопросам экономики 15 апреля.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.
В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.