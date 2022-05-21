Украина наладила два альтернативных маршрута для экспорта продовольствия – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина организовала два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспортного продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода", – сообщил глава МИД.

Россия должна прекратить блокаду, чтобы обеспечить полный и свободный экспорт продовольствия, подчеркнул он.

Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established two alternative land routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022