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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина наладила два альтернативных маршрута для экспорта продовольствия – Кулеба

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Россия должна прекратить блокаду украинских портов, подчеркнул Кулеба
Россия должна прекратить блокаду украинских портов, подчеркнул Кулеба
Фото: ЕРА

Украина вместе с международными партнерами наладила два альтернативных наземных маршрута экспорта продовольствия.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина организовала два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспортного продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода", – сообщил глава МИД.

Россия должна прекратить блокаду, чтобы обеспечить полный и свободный экспорт продовольствия, подчеркнул он.

Контекст:

По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе и зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения этот коридор заблокирован. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

The Economist пишет, что в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Россия хочет снятия санкций за разблокирование украинских портов. В ОП называют это типичным поведением террориста.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Африка, голод, Дмитрий Кулеба, пшеница, кукуруза, морские порты Украины
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