Украина наладила два альтернативных маршрута для экспорта продовольствия – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина организовала два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспортного продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода", – сообщил глава МИД.
Россия должна прекратить блокаду, чтобы обеспечить полный и свободный экспорт продовольствия, подчеркнул он.
Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established two alternative land routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022
По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе и зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения этот коридор заблокирован. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
The Economist пишет, что в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Россия хочет снятия санкций за разблокирование украинских портов. В ОП называют это типичным поведением террориста.