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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: С 24 февраля Россия выпустила по Украине 2275 ракет, абсолютное большинство – по гражданским объектам

Зеленский: Какая страна выдерживала такой масштаб ударов?
Зеленский: Какая страна выдерживала такой масштаб ударов?
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты ведут против Украины тотальную войну, пытаясь уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 мая в обращении, опубликованном Офисом президента.

"Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на Европейском континенте уже 77 лет.  Тотальной войны, когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры.

Он отметил, что под завалами в Десне Черниговской области нашли 87 погибших, "а это были только четыре ракеты".

"Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолетов. Какая страна выдерживала такой масштаб ударов?" – спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что когда украинские власти говорят своим партнерам о необходимости современного противоракетного оружия, современной боевой авиации, это "не просто формальный запрос", а реальные жизни многих людей, которые не погибли бы, если бы Украина получила все оружие, за которым обращалась.

"Все наши партнеры согласны с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободы. А если так, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, которые помогают вооружением и боеприпасами, чтобы преодолевать то преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое есть у российской армии. 

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно, но даже по самым осторожным и неполным оценкам, без учета оккупированных территорий и мест, где сейчас ведутся боевые действия, уже погибли тысячи мирных жителей Украины.

Теги: оружие, авиация, Владимир Зеленский, авиаудар, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты
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