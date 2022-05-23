Зеленский: С 24 февраля Россия выпустила по Украине 2275 ракет, абсолютное большинство – по гражданским объектам

"Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на Европейском континенте уже 77 лет. Тотальной войны, когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры.

Он отметил, что под завалами в Десне Черниговской области нашли 87 погибших, "а это были только четыре ракеты".

"Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолетов. Какая страна выдерживала такой масштаб ударов?" – спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что когда украинские власти говорят своим партнерам о необходимости современного противоракетного оружия, современной боевой авиации, это "не просто формальный запрос", а реальные жизни многих людей, которые не погибли бы, если бы Украина получила все оружие, за которым обращалась.

"Все наши партнеры согласны с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободы. А если так, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, которые помогают вооружением и боеприпасами, чтобы преодолевать то преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое есть у российской армии.