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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи относительно ВВП, чем Германия – американский историк Снайдер

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Снайдер: Немцы финансировали фашизм, а украинцы гибнут, сражаясь с ним
Снайдер: Немцы финансировали фашизм, а украинцы гибнут, сражаясь с ним
Фото: ЕРА

По данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи, чем Германия, относительно ВВП этих стран. Влиятельный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер (США) обратил на это внимание в Twitter.

В IfW Kiel подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России Эстония выделила для Украины помощи на сумму в размере 0,8% от ВВП страны. Далее идут Польша и Литва.

Графика: ifw-kiel.de
Графика: ifw-kiel.de

Снайдер обратил внимание на то, что Германия в этих расчетах занимает такую низкую позицию, что институт не стал ее указывать.

"Помощь Германии Украине в процентах от ВВП настолько низка, что ее нет в таблице", – написал он.

В абсолютных цифрах наибольшую поддержку взяли взяли на себя США, по данным Кильского института мировой экономики, речь идет о сумме около €7,6 млрд, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.

Все страны Европейского союза пообещали помощь из бюджетов на сумму около €2,9 млрд, плюс €1,4 млрд от институций ЕС и €2 млрд от Европейского инвестиционного банка.

21 апреля Снайдер уже высказывался о том, что в течение всего периода независимости Украины Германия "финансировала российский фашизм", имея в виду поставки газа и другое экономическое сотрудничество.

"30 лет немцы читали украинцам лекции о фашизме. Когда фашизм действительно пришел, немцы его финансировали, а украинцы гибнут, сражаясь с ним", – написал он в сообщении.

Контекст:

26 февраля, после решения Германии разблокировать военную помощь Украине, Эстония решила передать Киеву гаубицы, об этом президент Кая Каллас сообщила в Twitter.

Парламент Эстонии (Рийгикогу) 14 марта призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной от авиаударов со стороны российского оккупанта.

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, приняла уже более 35 тыс. украинцев-беженцев и выразила готовность помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны.

Теги: Россия, Германия, Эстония, фашизм, финансовая помощь, война России против Украины, Тимоти Снайдер
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