Эстония оказывает Украине в 13 раз больше помощи относительно ВВП, чем Германия – американский историк Снайдер

В IfW Kiel подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России Эстония выделила для Украины помощи на сумму в размере 0,8% от ВВП страны. Далее идут Польша и Литва.
Снайдер обратил внимание на то, что Германия в этих расчетах занимает такую низкую позицию, что институт не стал ее указывать.
"Помощь Германии Украине в процентах от ВВП настолько низка, что ее нет в таблице", – написал он.
Germany's aid to Ukraine is so low as a % of GDP that it does not appear on the table published by the Kiel Institut für Weltwirtschaft. 1/— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) May 22, 2022
В абсолютных цифрах наибольшую поддержку взяли взяли на себя США, по данным Кильского института мировой экономики, речь идет о сумме около €7,6 млрд, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.
Все страны Европейского союза пообещали помощь из бюджетов на сумму около €2,9 млрд, плюс €1,4 млрд от институций ЕС и €2 млрд от Европейского инвестиционного банка.
21 апреля Снайдер уже высказывался о том, что в течение всего периода независимости Украины Германия "финансировала российский фашизм", имея в виду поставки газа и другое экономическое сотрудничество.
26 февраля, после решения Германии разблокировать военную помощь Украине, Эстония решила передать Киеву гаубицы, об этом президент Кая Каллас сообщила в Twitter.
Парламент Эстонии (Рийгикогу) 14 марта призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной от авиаударов со стороны российского оккупанта.
С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.
Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, приняла уже более 35 тыс. украинцев-беженцев и выразила готовность помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны.