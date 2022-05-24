Оккупанты обустраивают позиции на острове Змеиный и готовят к применению ЗРК С-400 в Крыму – Одесская ОВА

"Цель врага остается неизменной – дальнейшая блокада Одесского порта и контроль над юго-западной частью Черного моря. Для этого враг во временно оккупированном Крыму на северо-западном направлении установил комплекс С-400 и проводит работы по обустройству и укреплению своих оборонительных и наступательных действий на острове Змеиный", – рассказал спикер ОВА.
Братчук также подчеркнул, что в Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ, в составе которой большие десантные корабли и корабли, несущие на своем борту крылатые ракеты. Это, по словам спикера ОВА, "угрожает нанесением ударов не только Одесской области, но и другим областям Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении там военной техники россиян, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.