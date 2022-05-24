Оккупанты обустраивают позиции на острове Змеиный и готовят к применению ЗРК С-400 в Крыму – Одесская ОВА

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов Фото: Оперативне командування "Південь" / Operational Command “South” / Facebook

"Цель врага остается неизменной – дальнейшая блокада Одесского порта и контроль над юго-западной частью Черного моря. Для этого враг во временно оккупированном Крыму на северо-западном направлении установил комплекс С-400 и проводит работы по обустройству и укреплению своих оборонительных и наступательных действий на острове Змеиный", – рассказал спикер ОВА.

Братчук также подчеркнул, что в Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ, в составе которой большие десантные корабли и корабли, несущие на своем борту крылатые ракеты. Это, по словам спикера ОВА, "угрожает нанесением ударов не только Одесской области, но и другим областям Украины".

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