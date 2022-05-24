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Оккупанты обустраивают позиции на острове Змеиный и готовят к применению ЗРК С-400 в Крыму – Одесская ОВА

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Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов
Фото: Оперативне командування "Південь" / Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупанты обустраивают свои позиции на острове Змеиный с целью дальнейшей блокировки Одесского порта. Об этом 24 мая в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Цель врага остается неизменной – дальнейшая блокада Одесского порта и контроль над юго-западной частью Черного моря. Для этого враг во временно оккупированном Крыму на северо-западном направлении установил комплекс С-400 и проводит работы по обустройству и укреплению своих оборонительных и наступательных действий на острове Змеиный", – рассказал спикер ОВА.

Братчук также подчеркнул, что в Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ, в составе которой большие десантные корабли и корабли, несущие на своем борту крылатые ракеты. Это, по словам спикера ОВА, "угрожает нанесением ударов не только Одесской области, но и другим областям Украины".

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/966037174065907/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении там военной техники россиян, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Крым, Украина, Одесса, война, военные, Одесская область, война России против Украины, остров, ракета, корабли, спикер, остров Змеиный, российские оккупанты, Сергей Братчук
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