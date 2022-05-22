Возле Змеиного в Черном море россияне угрожали оружием иностранному гражданскому судну – ВМС Украины

"Сегодня утром гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе по нему будет применено оружие", – говорится в сообщении.

Украинские военные считают, что основная цель России – присвоить территории Украины.

"РФ пытается незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без так называемых "псевдореферендумов", в последний раз такое делал [Адольф] Гитлер во время Второй мировой войны. Но мы свои территории не отдадим и захватчики обязательно последуют за их кораблем!", – заявили в ВМС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)