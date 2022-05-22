Возле Змеиного в Черном море россияне угрожали оружием иностранному гражданскому судну – ВМС Украины

"Сегодня утром гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе по нему будет применено оружие", – говорится в сообщении.
Украинские военные считают, что основная цель России – присвоить территории Украины.
"РФ пытается незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без так называемых "псевдореферендумов", в последний раз такое делал [Адольф] Гитлер во время Второй мировой войны. Но мы свои территории не отдадим и захватчики обязательно последуют за их кораблем!", – заявили в ВМС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении там военной техники оккупантов, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.