Зеленский: Оккупанты хотят разрушить все на Донбассе, но прекрасно отдают себе отчет: стратегически у них нет шансов

Текст обращения приводит сайт президента.

"Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов", – сказал Зеленский.

Чтобы переломить преимущество РФ в количестве техники и вооружений, нужно время и еще много усилий украинского народа, подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)