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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Оккупанты хотят разрушить все на Донбассе, но прекрасно отдают себе отчет: стратегически у них нет шансов

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Зеленский: Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск оккупанты хотят разрушить там все
Зеленский: Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все
Фото: president.gov.ua

Сейчас на Донбассе очень сложная ситуация, Россия бросила для наступления на этом направлении всю мощь оставшейся армии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 мая в своем обращении по итогам трех месяцев полномасштабного вторжения РФ.

Текст обращения приводит сайт президента. 

"Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов", – сказал Зеленский.

Чтобы переломить преимущество РФ в количестве техники и вооружений, нужно время и еще много усилий украинского народа, подчеркнул президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

По данным областных администраций, только 24 мая оккупанты убили в Донецкой и Луганской областях 17 мирных жителей

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Донбасс, Лиман, Северодонецк, Попасная, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины
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