Зеленский: Оккупанты хотят разрушить все на Донбассе, но прекрасно отдают себе отчет: стратегически у них нет шансов

Текст обращения приводит сайт президента.
"Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов", – сказал Зеленский.
Чтобы переломить преимущество РФ в количестве техники и вооружений, нужно время и еще много усилий украинского народа, подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
По данным областных администраций, только 24 мая оккупанты убили в Донецкой и Луганской областях 17 мирных жителей.