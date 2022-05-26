ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российский паспорт – метка изгоя". Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк напомнил, что украинское гражданство в современном мире дает значительно больше возможностей, чем российское
Подоляк напомнил, что украинское гражданство в современном мире дает значительно больше возможностей, чем российское
Фото: president.gov.ua

Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил в Twitter.

"Украинский паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. Российский паспорт – метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?" – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.

Теги: паспорт, гражданство, война России против Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (46987)
2
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (43558)
3
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (35990)
4
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (26513)
5
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (20470)
6
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото (12936)
7
Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях (10048)
8
Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали (9871)
 
 
 
 