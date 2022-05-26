"Российский паспорт – метка изгоя". Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях

"Украинский паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. Российский паспорт – метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?" – написал Подоляк.

Будь-які спроби роздавати * паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. * паспорт у світі сьогодні — символ хоробрості та героїзму. * паспорт — мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір?

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.