Указы РФ о "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Украины никто никогда не признает – глава представительства ЕС

"Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения "референдума" в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что запланированная сейчас "паспортизация" будет лучше восприниматься? И в любом случае такие акты никто и никогда не признает", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей Украины. Он расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области. Документ вступает в силу со дня его подписания – с 25 мая.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным" и таким, который "не будет иметь правовых последствий".

Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019 года; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек. Кремль, среди прочего, оправдывал агрессию в отношении Украины необходимостью "защиты" русскоязычного населения и российских граждан.