Указы РФ о "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Украины никто никогда не признает – глава представительства ЕС

"Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения "референдума" в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что запланированная сейчас "паспортизация" будет лучше восприниматься? И в любом случае такие акты никто и никогда не признает", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Russian occupation forces had to abandon all ideas of a “referendum” in Kherson region due to the lack of any support. Why do they think that the now planned “passportizatsiya” will have better uptake? And in any case, nobody will recognize any acts of that kind, ever.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 26, 2022
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей Украины. Он расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области. Документ вступает в силу со дня его подписания – с 25 мая.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным" и таким, который "не будет иметь правовых последствий".
Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019 года; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек. Кремль, среди прочего, оправдывал агрессию в отношении Украины необходимостью "защиты" русскоязычного населения и российских граждан.