США поставили Украине почти 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники после нападения РФ

Об этом свидетельствуют данные транспортного командования ВС США, опубликованные 24 мая.

В частности, США предоставили Украине:

Отмечается, что всего тяжелые транспортные самолеты совершили 486 рейсов в Европу. Также для поставок Украине были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на общую сумму $3 млрд, сообщил 3 мая президент США Джо Байден.

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая). Документ 21 мая подписал Байден. Этот пакет помощи, в частности, предусматривает направление $6 млрд на оружие для Украины и обучение Вооруженных сил, более $8 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за предоставления оружия Украине, более $8 млрд – на экономическую поддержку Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, Байден сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.