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США поставили Украине почти 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники после нападения РФ

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США передали Украине 90 гаубиц
США передали Украине 90 гаубиц
Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Соединенные Штаты поставили Украине 52,4 млн фунтов (более 23 768 тонн) вооружений и военной техники.

Об этом свидетельствуют данные транспортного командования ВС США, опубликованные 24 мая.

В частности, США предоставили Украине:

  • 23 942 противотанковые управляемые ракеты;
  • 1033 зенитные ракетные системы и 1468 ракет к ним;
  • 90 гаубиц;
  • 174 173 артиллерийских снаряда;
  • девять вертолетов;
  • 33 радара;
  • 7888 автоматов и пистолетов;
  • около 59,66 млн патронов для стрелкового оружия;
  • почти 68,5 тыс. бронежилетов;
  • более 49,95 тыс. касок.

Отмечается, что всего тяжелые транспортные самолеты совершили 486 рейсов в Европу. Также для поставок Украине были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фото: ustranscom.mil
Фото: ustranscom.mil

Контекст:

После нападения РФ на Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на общую сумму $3 млрд, сообщил 3 мая президент США Джо Байден.

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая). Документ 21 мая подписал Байден. Этот пакет помощи, в частности, предусматривает направление $6 млрд на оружие для Украины и обучение Вооруженных сил, более $8 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за предоставления оружия Украине, более $8 млрд – на экономическую поддержку Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, Байден сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Теги: Россия, США, транспорт, Украина, оружие, вооружение, военная техника, агрессия, вертолет, военная помощь, нападение, помощь, бронежилеты, артиллерия, вторжение, самолеты, война России против Украины, ракеты, корабли
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