Кулеба обсудил с Блинкеном разблокирование украинского экспорта

По словам Кулебы, он поблагодарил госсекретаря США за неизменную поддержку Украины.
"Все больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования экспорта Украины и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.
Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
Блинкен отметил в Twitter, что говорил с Кулебой о дополнительной поддержке Украины при поиске решения глобального кризиса продовольственной безопасности. Причина кризиса – война, которую начал президент РФ Владимир Путин, подчеркнул госсекретарь.
Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba about additional support for Ukraine and efforts to find a solution to the global food security crisis resulting from President Putin’s unprovoked and unjustified war on Ukraine. #UnitedWithUkraine— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.