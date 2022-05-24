Кулеба обсудил с Блинкеном разблокирование украинского экспорта

По словам Кулебы, он поблагодарил госсекретаря США за неизменную поддержку Украины.

"Все больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования экспорта Украины и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.

Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Блинкен отметил в Twitter, что говорил с Кулебой о дополнительной поддержке Украины при поиске решения глобального кризиса продовольственной безопасности. Причина кризиса – война, которую начал президент РФ Владимир Путин, подчеркнул госсекретарь.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba about additional support for Ukraine and efforts to find a solution to the global food security crisis resulting from President Putin’s unprovoked and unjustified war on Ukraine. #UnitedWithUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)