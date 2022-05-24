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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба обсудил с Блинкеном разблокирование украинского экспорта

Кулеба рассказал о своем разговоре с Блинкеном
Кулеба рассказал о своем разговоре с Блинкеном
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 мая провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в Twitter.

По словам Кулебы, он поблагодарил госсекретаря США за неизменную поддержку Украины.

"Все больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования экспорта Украины и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.

Блинкен отметил в Twitter, что говорил с Кулебой о дополнительной поддержке Украины при поиске решения глобального кризиса продовольственной безопасности. Причина кризиса – война, которую начал президент РФ Владимир Путин, подчеркнул госсекретарь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, МИД Украины, экспорт, урожай, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, война России против Украины, пшеница, блокирование, зерно
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