CNN опубликовал спутниковые снимки, как Россия вывозит украденное зерно из Крыма

Спутник зафиксировал, как два сухогруза под российским флагом, "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", швартуются рядом с элеватором, потом зерно ссыпается с конвейера в открытые трюмы.

Фото: edition.cnn.com

Оба корабля уже покинули порт, согласно данным трекера MarineTraffic.com, "Матрос Позынич", плывущий через Эгейское море, сообщает, что направляется в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

Фото: edition.cnn.com

CNN не утверждает, что это точно украинское зерно, но пишет, что аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от соседних Херсонской и Запорожской областей.

Украинские официальные лица и источники в отрасли сообщили CNN, что войска РФ на оккупированных территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг.

В начале мая "Матрос Позынич" уже был пойман на аналогичных действиях: он загрузил зерно и направлялся в Египет, но после предупреждения украинских властей его не приняли в Александрии. Позже он был обнаружен в порту Латакии в Сирии.