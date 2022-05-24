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ВОЙНА В УКРАИНЕ

CNN опубликовал спутниковые снимки, как Россия вывозит украденное зерно из Крыма

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Согласно данным трекера MarineTraffic.com, суда с зерном уже покинули Крым
Согласно данным трекера MarineTraffic.com, суда с зерном уже покинули Крым
Фото: edition.cnn.com

Американский телеканал CNN 23 мая опубликовал снимки со спутника Maxar Technologies от 19-го и 21 мая, на которых видно, как два корабля под российским флагом в порту Севастополя (Крым) загружают предположительно украденное украинское зерно.

Спутник зафиксировал, как два сухогруза под российским флагом, "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", швартуются рядом с элеватором, потом зерно ссыпается с конвейера в открытые трюмы.

Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com

Оба корабля уже покинули порт, согласно данным трекера MarineTraffic.com, "Матрос Позынич", плывущий через Эгейское море, сообщает, что направляется в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com

CNN не утверждает, что это точно украинское зерно, но пишет, что аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от соседних Херсонской и Запорожской областей.

Украинские официальные лица и источники в отрасли сообщили CNN, что войска РФ на оккупированных территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг.

В начале мая "Матрос Позынич" уже был пойман на аналогичных действиях: он загрузил зерно и направлялся в Египет, но после предупреждения украинских властей его не приняли в Александрии. Позже он был обнаружен в порту Латакии в Сирии.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ украла уже около 400 тыс. тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил 18 мая комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства не покупать похищенное украинское зерно. "Я призываю все государства сохранять бдительность и отказываться от любых подобных предложений. Не становитесь соучастниками российских преступлений. Воровство еще никому не приносило удачи", – написал он в Twitter 24 мая.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Теги: Россия, Крым, Севастополь, CNN, война России против Украины, зерно
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