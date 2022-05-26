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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не становиться стороной войны". В НАТО есть неформальная договоренность не поставлять Украине некоторые виды вооружений – СМИ

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Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Уолтерс считает поставку танков и самолетов в Украину "сценарием высокого риска".
Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Уолтерс считает поставку танков и самолетов в Украину  "сценарием высокого риска".
Фото: ЕРА

Страны члены НАТО придерживаются неформальной договоренности об отказе от поставок некоторых систем вооружений в Украину, чтобы не спровоцировать эскалацию со стороны России. Об этом 25 мая пишет издание Zeit Online со ссылкой на Немецкое агентство печати (DPA).

Лидеры стран Альянса с начала войны опасаются, что РФ расценит поставки западных боевых танков и самолетов как официальное вступление в войну и примет ответные меры, говорится в статье.

Представитель НАТО в комментарии агентству заявил, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов. По его словам, они придерживаются таких неформальных договоренностей еще и из опасений, что, передав боевые танки и самолеты Украине, они не получат ответной поддержки партнеров по Альянсу в случае нападения России.

По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки, пишет издание. Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Уолтерс заявил тогда, что переброска истребителей может быть "неправильно понята Москвой и привести к эскалации между Россией и НАТО". По его словам, это "сценарий высокого риска".

Наличие таких соглашений косвенно подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон. В марте, после специального саммита глав государств и правительств стран НАТО по вопросу о поставках вооружений, он заявил, что "есть предел, который заключается в том, чтобы не становиться стороной войны", отмечает Zeit Online.

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Теги: НАТО, Польша, оружие, истребители, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Тод Уолтерс
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