"Не становиться стороной войны". В НАТО есть неформальная договоренность не поставлять Украине некоторые виды вооружений – СМИ

Лидеры стран Альянса с начала войны опасаются, что РФ расценит поставки западных боевых танков и самолетов как официальное вступление в войну и примет ответные меры, говорится в статье.

Представитель НАТО в комментарии агентству заявил, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов. По его словам, они придерживаются таких неформальных договоренностей еще и из опасений, что, передав боевые танки и самолеты Украине, они не получат ответной поддержки партнеров по Альянсу в случае нападения России.

По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки, пишет издание. Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Уолтерс заявил тогда, что переброска истребителей может быть "неправильно понята Москвой и привести к эскалации между Россией и НАТО". По его словам, это "сценарий высокого риска".

Наличие таких соглашений косвенно подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон. В марте, после специального саммита глав государств и правительств стран НАТО по вопросу о поставках вооружений, он заявил, что "есть предел, который заключается в том, чтобы не становиться стороной войны", отмечает Zeit Online.