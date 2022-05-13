"Забудем о советских системах". Кулеба призвал поставить Украине западные истребители

На вопрос журналиста, что стоит на первом месте в списке вооружений, которые Украина хотела бы получить из Германии и других стран, Кулеба ответил: "Реактивные системы залпового огня и самолеты".
На уточняющий вопрос, идет ли речь о западных истребителях, министр заявил: "Да, забудем о советских системах, это конец".
По его словам, поставлять Украине только технику и вооружения советских времен – "ненадежное решение".
"Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия в странах, готовых предоставить его нам. В некоторых это уже произошло", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Украинская правда" 12 мая со ссылкой на источники сообщала, что украинские власти во время переговоров с западными партнерами настаивают, что следует как можно быстрее начать обучение украинских летчиков управлению западными самолетами. В частности, речь идет об истребителях F-15 и F-16.
"Мы говорим: давайте мы уже отправим к вам пилотов учиться летать на ваших самолетах. Ведь скоро все равно они сюда полетят, хоть вы и противитесь", – сказал изданию силовик из команды президента Владимира Зеленского.
Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.
6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине.
8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса.
10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.
По данным The Wall Street Journal, отправку польских самолетов в Украину запретил лично президент США Джо Байден.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 9 мая заявил, что Великобритания поддержит и окажет помощь Польше или любой другой стране Центральной или Восточной Европы, желающей поставить Украине реактивные советские истребители.