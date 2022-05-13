"Забудем о советских системах". Кулеба призвал поставить Украине западные истребители

Кулеба: Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия Фото: EPA

На вопрос журналиста, что стоит на первом месте в списке вооружений, которые Украина хотела бы получить из Германии и других стран, Кулеба ответил: "Реактивные системы залпового огня и самолеты".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о западных истребителях, министр заявил: "Да, забудем о советских системах, это конец".

По его словам, поставлять Украине только технику и вооружения советских времен – "ненадежное решение".

"Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия в странах, готовых предоставить его нам. В некоторых это уже произошло", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Украинская правда" 12 мая со ссылкой на источники сообщала, что украинские власти во время переговоров с западными партнерами настаивают, что следует как можно быстрее начать обучение украинских летчиков управлению западными самолетами. В частности, речь идет об истребителях F-15 и F-16.

"Мы говорим: давайте мы уже отправим к вам пилотов учиться летать на ваших самолетах. Ведь скоро все равно они сюда полетят, хоть вы и противитесь", – сказал изданию силовик из команды президента Владимира Зеленского.