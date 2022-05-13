ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Забудем о советских системах". Кулеба призвал поставить Украине западные истребители

Кулеба: Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия
Кулеба: Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия
Фото: EPA

Украина хочет получить от западных стран в первую очередь реактивные системы залпового огня и самолеты. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt, которое вышло 12 мая.

На вопрос журналиста, что стоит на первом месте в списке вооружений, которые Украина хотела бы получить из Германии и других стран, Кулеба ответил: "Реактивные системы залпового огня и самолеты".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о западных истребителях, министр заявил: "Да, забудем о советских системах, это конец".

По его словам, поставлять Украине только технику и вооружения советских времен – "ненадежное решение".

"Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия в странах, готовых предоставить его нам. В некоторых это уже произошло", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Украинская правда" 12 мая со ссылкой на источники сообщала, что украинские власти во время переговоров с западными партнерами настаивают, что следует как можно быстрее начать обучение украинских летчиков управлению западными самолетами. В частности, речь идет об истребителях F-15 и F-16. 

"Мы говорим: давайте мы уже отправим к вам пилотов учиться летать на ваших самолетах. Ведь скоро все равно они сюда полетят, хоть вы и противитесь", – сказал изданию силовик из команды президента Владимира Зеленского.

Контекст:

Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.

6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине

8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса. 

10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.

По данным The Wall Street Journal, отправку польских самолетов в Украину запретил лично президент США Джо Байден.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 9 мая заявил, что Великобритания поддержит и окажет помощь Польше или любой другой стране Центральной или Восточной Европы, желающей поставить Украине реактивные советские истребители.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
"Я закопался и в шапке". Служащий в теробороне Юрий Луценко показал фото из окопа
"Я закопался и в шапке". Служащий в теробороне Юрий Луценко показал фото из окопа
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
  "Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо". Клопотенко рассказал, какой будет Украина через 10 лет
  "Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо". Клопотенко рассказал, какой будет Украина через 10 лет
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (503557)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (143666)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (109545)
4
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (105444)
5
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (95773)
6
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (93605)
7
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (84858)
8
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (70314)
 
 
 
 