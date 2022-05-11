Великобритания поддержит страны, желающие поставлять Украине советские самолеты – министр обороны

Уоллес заявил, что Великобритания "поддержит любую страну, которая сделает такой выбор", и будет "защищать свое право на это".
Речь, в первую очередь о Польше, которая в марте уже заявляла о готовности передать 28 истребителей МиГ-29. Однако тогда план сорвался из-за позиции Белого дома.
Уоллес сказал, что Великобритания готова поддержать Польшу в этом решении и может помочь ей закрыть нехватку самолетов.
Британский министр также отметил, что и он, и премьер Борис Джонсон стремятся сделать все возможное, чтобы предоставить Украине необходимое оружие, но признал, что по поводу истребителей позиции западных стран отличаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.
6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине.
8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса.
10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.
По данным The Wall Street Journal, отправку польских самолетов в Украину запретил лично президент США Джо Байден.