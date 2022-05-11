Великобритания поддержит страны, желающие поставлять Украине советские самолеты – министр обороны

Уоллес сказал, что Великобритания готова поддержать Польшу, если та решит передать Украине советские истребители Фото: EPA

Уоллес заявил, что Великобритания "поддержит любую страну, которая сделает такой выбор", и будет "защищать свое право на это".

Речь, в первую очередь о Польше, которая в марте уже заявляла о готовности передать 28 истребителей МиГ-29. Однако тогда план сорвался из-за позиции Белого дома.

Уоллес сказал, что Великобритания готова поддержать Польшу в этом решении и может помочь ей закрыть нехватку самолетов.

Британский министр также отметил, что и он, и премьер Борис Джонсон стремятся сделать все возможное, чтобы предоставить Украине необходимое оружие, но признал, что по поводу истребителей позиции западных стран отличаются.

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