Молдова не может передать Украине самолеты МиГ-29 – спикер парламента

"Для нас было бы очень ценно, если бы вы нашли возможность... Я знаю, что у вас есть шесть МиГ-29, которые уже в нерабочем состоянии. Могли бы мы как-то решить, чтобы они были переданы для нужд украинской армии на ремонтные работы", – сказал Стефанчук во время встречи с Гросу 4 мая.

NewsMaker запросил комментарии у органов власти Молдовы. В министерстве обороны воздержались.

Пресс-секретарь партии "Действие и солидарность" Адриана Влас, ссылаясь на слова Гросу, заявила, что Молдова не может передавать военную помощь другим странам в соответствии с конституцией.

"Спикер подтвердил, что, согласно статусу нейтралитета Молдовы, мы не можем направлять военную технику в другие страны", – заявила она.

В то же время Гросу после визита в Киев заявил, что Молдова готова направить в Украину саперов для разминирования освобожденных от российских войск территорий.

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