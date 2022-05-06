Молдова не может передать Украине самолеты МиГ-29 – спикер парламента

"Для нас было бы очень ценно, если бы вы нашли возможность... Я знаю, что у вас есть шесть МиГ-29, которые уже в нерабочем состоянии. Могли бы мы как-то решить, чтобы они были переданы для нужд украинской армии на ремонтные работы", – сказал Стефанчук во время встречи с Гросу 4 мая.
NewsMaker запросил комментарии у органов власти Молдовы. В министерстве обороны воздержались.
Пресс-секретарь партии "Действие и солидарность" Адриана Влас, ссылаясь на слова Гросу, заявила, что Молдова не может передавать военную помощь другим странам в соответствии с конституцией.
"Спикер подтвердил, что, согласно статусу нейтралитета Молдовы, мы не можем направлять военную технику в другие страны", – заявила она.
В то же время Гросу после визита в Киев заявил, что Молдова готова направить в Украину саперов для разминирования освобожденных от российских войск территорий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 года. 24 февраля 2022-го она начала полномасштабное вторжение.
Молдова отказалась присоединяться к санкциям против РФ. Президент страны Майя Санду заявила, что Молдова зависима от энергоносителей из РФ и она не может оставить страну без природного газа и электричества.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил 3 апреля, что разочарован позицией Молдовы в вопросе введения санкций против России.
Также известно, что Молдова отказалась продавать Украине свои ненужные МиГ-29 и объяснила это тем, что не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.
После этого вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обвинила Молдову в том, что она слишком мало делает для Украины. Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь ответил, что ее слова относительно политики Кишинева не помогают двусторонним отношениям, а сеют раздор. Он также напомнил, что Молдова принимает украинских беженцев.